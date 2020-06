Balve: Auto überschlägt sich - Unfallfahrer flüchten

Nach einem Unfall in der Nacht in Balve fahndet die Polizei nach zwei Männern. Ein VW war ins Schleudern geraten und blieb auf dem Dach liegen.

Ein mysteriöser Unfall beschäftigt die Polizei in Balve. In der Nacht zu Dienstag war auf der Garbecker Straße ein VW Golf in einen Graben geschleudert. Der gelbe Golf blieb auf dem Dach liegen - von den Unfallfahrern fehlt jede Spur.

Gegen 3.26 Uhr hatten Anwohner Rettungskräfte alarmiert. An der Kreuzung der Josef-Pütter-Straße kam es zu dem Unfall - mitten im Ort. "Zwei Personen sollen noch vergeblich versucht haben, das Auto wieder aufzurichten", berichtete die Polizei am Dienstagmorgen: "Kurz darauf flüchteten sie", offenbar in Richtung der Straße "In der Hauschlade".

Einer der Flüchtenden soll verletzt sein

Ob sie versucht hatten, den Golf wieder fahrbereit zu bekommen, kann nur vermutet werden. Die Polizei habe den Halter des Fahrzeugs ermittelt, sagte ein Sprecher. Weitere Erkenntnisse gebe es noch nicht, hieß es.

Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Flüchtigen blieb ohne Erfolg. Zeugen hätten die Insassen des Golfs beschrieben: männlich, etwa 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß. Beide hätten blaue Jeans getragen, einer sei mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen, der andere mit einer Lederjacke.

Polizei sucht auch Zeugen

"Mindestens eine der Personen soll verletzt gewesen sein", berichtet die Polizei. Nähere Angaben zum Unfallauto konnte die Polizei am Morgen nicht machen. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf 5000 Euro geschätzt, sagte der Sprecher.

Die Polizei sucht nun auch weitere Zeugen. Sachdienliche Hinweise an die Wache Menden, Telefonnummer: 02373/9099-0. (dae)