Garbeck. Ein Autofahrer fährt in Garbeck Zaunpfosten nieder und reißt dadurch 50 Meter Stacheldrahtzaun aus der Verankerung. Die Polizei ermittelt.

Balve: Autofahrer brettert auf 20 Metern Zaunpfosten nieder

An einem Feldrand in Verlängerung des Liboriweges oberhalb der Straße „Nunnenbrauck“ in Garbeck hat ein unbekannter Autofahrer auf rund 20 Metern Zaunpfosten niedergefahren und dadurch 50 Meter Stacheldrahtzaun herausgerissen. Das meldete jetzt die Polizei.

Die Reifenspuren lassen darauf schließen, dass es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen Pkw gehandelt haben muss. Am Ende des Feldes zum Nunnenbrauck hin wurden zwei weitere Zaunelemente beschädigt.

Der Vorfall muss sich bereits an Heiligabend zwischen 14 und 14.30 Uhr ereignet haben. Zu diesem Zeitpunkt ist Anwohnern ein Pkw mit durchdrehenden Reifen auf dem Feld aufgefallen.