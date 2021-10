Balve: Bürgerzentrum Sokola.de läuft trotz Corona-Rückschlag

Langenholthausen. Neue und bewährte Gesichter im Vorstand, dazu neue Pläne: Das Bürgerzentrum Sokola.de in Balve hat den jüngsten Corona-Rückschlag gut verkraftet.

Auch wennCorona die Sokola.de ausgebremst hat: Das Team arbeitete unverdrossen weiter, konnte große Projekte fertigstellen, hat sich nun personell verstärkt und blickt in die Zukunft. Dabei geht es auch um die Sonnenuhr. Am Montagabend kam man im Seminarraum der Sokola.de zur nachgeholten Mitgliederversammlung 2021 zusammen.

Der Jahresbericht, den Vorstandsmitglied Ulrike Schwartpaul auch anhand einiger Bilder vorstellte, fiel dabei wie bei so ziemlich allen Gruppen und Vereinen für das Jahr 2020 sehr übersichtlich aus. Dennoch konnte das ehrenamtliche Team auch während der Coronazeit wichtige Vorhaben beenden. Da ist zum einen der Austausch der alten Heizung gegen eine neue Gas-Hybridheizung. Ende August gab es dann endlich auch das große Fest, eine bunte Einweihungsfeier, mehrfach verschoben, mit Kathrin Heinrichs als Überraschungsgast. Ein Tag, auf den alle noch gerne zurückblicken.

Aktuell 258 Mitglieder: Breite Einnahmenbasis bleibt wichtig

Im Rahmen der Mitgliederversammlung nun gewährte Kassierer Michael Grote Einblick in die Kasse des Trägervereins, unterstrich dass man weiter auf verschiedene Pfeiler setzen wolle: „Eine breite Einnahmenbasis ist wichtig“, so Grote, nämlich durch Mitglieder, Vermietung, aber auch Sponsoren. „Und deshalb soll sich jeder überlegen, ob er nicht den Beitrag von zehn Euro im Jahr erübrigen kann.“ Aktuell hat der Verein 258 Mitglieder.

Michael Grote wurde dann später in der Versammlung einmütig in seinem Amt als Kassierer bestätigt. Gleiches gilt für Geschäftsführer Christoph Rapp. Neue Kassenprüferin ist Margrit Schäfer. „Wir wollen die Arbeit in der Sokola.de auf noch mehr Schultern verteilen“, erklärte Vorstandsmitglied Robin Vorsmann mit Blick auf den Beirat. Dieser kann sich – außerhalb des geschäftsführenden Vorstandes – immer wieder bei verschiedensten Aufgaben einbringen.

Gesing, Schwartpaul, Papic und Meschede neue Gesichter im Vorstand

Umso mehr freut man sich, die Gruppe aufstocken zu können. Michael Allhoff schied zwar auf eigenen Wunsch aus diesem Gremium aus. Dafür kommen Anja Gesing, Gerhard Schwartpaul, Ute Papic und Elisabeth Meschede neu hinzu. Wiedergewählt wurden Elisabeth Latzer und Martin Schwartpaul-Hermes.

Winterabend am 13. November Für Samstag, 13. November, ist ein Winterabend auf dem Außengelände der Sokola.de geplant, mit heißen aber auch kalten Getränken. Im neuen Jahr sollen mehrere Kurse starten: Babymassage, Rückbildung nach der Geburt oder sogenanntes Aerial Yoga. Bei diese Trendsportart schwebt man in Tüchern über dem Boden. Dafür wird im Moment der Spiegelraum entsprechend ausgestattet mit stabilen Haken.

Nur kurze Zeit nach der offiziellen Einweihungsfeier stand die Sokola.de auch im Reitstadion Wocklum im Blickpunkt. Beim Heimatabschluss gab es für das Team die Auszeichnung als verdiente Bürger der Stadt und speziell für das Klön- und Lesecafé den dritten Platz beim Heimatpreis. „Zwei sehr schöne und bestärkende Auszeichnungen“, sagte Vorstandsmitglied Christoph Rapp in seinem Rück- und Ausblick.

Da das alte Schulgebäude von Langenholthausen größtenteils komplett umgebau ist, gelten viele Anstrengungen nun der Pflege von Gebäude und Außengelände. Ein Blickfang der alten Grundschule war die Sonnenuhr. Und bald schon soll sich hier wieder etwas tun an der Fassade. Guido Grote und Friedel Latzer arbeiten im Hintergrund fleißig daran, wollten aber auch auf der Mitgliederversammlung noch nicht alles verraten, etwa zu den Motiven.

Erste Schule von 1861 jetzt das erste Sonnenuhr-Motiv

Nur eines von mehreren wurde enthüllt: eine große Tafel mit dem Motiv des allerersten Langenholthauser Schulgebäudes, eingeweiht 1861. Gestaltet hat die Tafel der Garbecker Volker Tandler, der unter anderem auch schon für Bühnenbilder beim Festival der Liebe verantwortlich war. Weitere Enthüllungen folgen.

Zur aktuellen Vermietungssituation in der Sokola.de, etwa des Seminarraumes, sagt Vorstandsmitglied Ulrike Schwartpaul: „Man traut sich mittlerweile wieder was“ – und meint damit eine steigende Frequenz an Veranstaltungen. Zum neuen Jahr wird es auch neue Kurse geben (siehe Infobox), die das breite, generationenübergreifende Angebot weiter stärken.

Rückschläge durch Corona bleiben aber nicht aus und können nicht ausgeschlossen werden. Das machten auch kürzlich die Infektionsfälle rund um das Erntedankfest im Dorf deutlich. In der Woche danach, so Ulrike Schwartpaul, hätten aus Vorsicht alle Kurse in der Sokola.de erst einmal pausiert.

