Balve: Christbaumschlagen mit kuriosen Momenten

Hof Tillmann in der Grübeck: Michael Tillmann bietet auf seinem Hof Treckerfahrten in den Wald an, wo jeder sich seinen eigenen Tannenbaum schlagen kann.

Balve. Weihnachten steht vor der Tür, und damit beginnt auch die alljährliche Jagd auf den schönsten Baum. Immer mehr Familien wollen inzwischen einen besonderen Christbaum, am liebsten selbst ausgesucht im Wald. Michael Tillmann vom Hof Tillmann in der Balver Grübeck macht dieses seit Jahren möglich. Wie läuft das ab?

Ein Bild aus dem Vorjahr: Erstmals wird eine lebensgroße Krippe mit Figuren aus Holz vor der Kirche in Bausenhagen aufgebaut. Sie wurden von Bernward Lösse vom Jungferngut in Garbeck aus Platanenholz extra angefertigt. Weihnachten ist also nicht unbedingt das Fest von Blaufichte und Nordmanntanne. Foto: EVANGELISCHE GEMEINDE BAUSENHAGEN

Bei Michael Tillmann können Familien nach einer Fahrt mit dem Traktor in den hofeigenen Tannenwald ihren Baum selber fällen: ein Trend, der laut Tillmann immer mehr Gefallen bei seiner Kundschaft findet. Ab wann sind Fahrten in den Forst möglich?

„Ab dem 6. Dezember fahre ich jeden Tag wieder Familien oder Paare in den Wald.“ Doch einfach so geht das nicht. Tillmann: „Für das Baum-Schlagen empfehle ich Handschuhe und wetterfeste, robuste Kleidung sowie feste Schuhe.“

Dabei erlebt Tillmann auch kuriose Situationen: „Es ist manchmal amüsant, zu beobachten wie hier untereinander um den schönsten Baum diskutiert und sogar gestritten wird. Aber am Ende sind alle wieder glücklich, wenn sie zusammen ihren perfekten Baum für das Fest gefunden haben.“

Waldbauer Bernward Lösse setzt auf Artenvielfalt (ein Foto aus dem Sommer 2018) Foto: Jürgen Overkott / WP

Viel Arbeit steckt im Anbau. „Das ganze Jahr über müssen wir die Bäume pflegen und versorgen. Es ist sehr wichtig, die Bäume zu regelmäßig zu beschneiden. Dadurch wird gewährleistet, dass der Baum so wächst, wie man sich einen perfekten Weihnachtsbaum vorstellt. Unsere Weihnachtsbäume befinden sich im Umkreis von einem Kilometer rund um unseren Hof in der Grübeck. Wir legen viel Herzblut und Leidenschaft in die Pflege eines jeden Baumes. Wir haben Bäume in allen Größen und lassen sie etwa zehn, elf Jahre wachsen.“

Treckerfahrt ist Service

Seit 1985, entstanden durch einen Klönabend, kümmert sich Familie Tillmann um die Baumzucht. „Es war ein stürmisch- kalter Wintertag, und wir saßen vor dem warmen Kamin und philosophierten über die Zukunft. Neben uns stand ein wunderschöner, geschmückter Weihnachtsbaum, und da kam uns die Idee, wir bauen unsere eigenen Weihnachtsbäume an. Sieben Jahre später konnte wir endlich die Ernte beginnen. Damals haben wir etwa 40 Bäume verkauft, und die erste Gruppe buchte das Weihnachtsbaumschlagen sowie unsere Scheune für eine kleine Feier“, erinnert sich der Landwirt. „Unsere Bäume kosten immer 16 Euro pro laufendem Meter. Egal ob er hier direkt am Hof gekauft wird oder wir mit unseren Kunden zusammen in den Wald fahren. Die Fahrt mit dem Traktor kostet nicht extra, sondern wird von uns als Service angeboten.“

Der Weihnachtsmarkt auf dem Hof findet dieses Jahr wieder statt. Es gilt die 2-G-Regelung.

Blickwechsel nach Garbeck. Zu den regionalen Anbietern von Weihnachtsbäumen gehört auch Bernward Lösse. Rund 300 Hektar bewirtschaftet er. Lösse legt Wert auf Artenvielfalt im Forst. „Rund zehn Jahre dauert es, bis aus einem Setzling ein stattlicher Weihnachtsbaum wird“, heißt es. „Besondere Sorgfalt verwenden wir auf die Auswahl der Baumarten.“ Es gibt nicht nur Klassiker wie Blaufichte und Nordmanntanne. Lösse bietet auch Raritäten, die besonders schöne Färbung oder besonders weihnachtlichen Duft in die gute Stube bringen: Dazu zählen Frasertanne (abies fraseri), Balsamtanne (abies balsamea), Nobilistanne (abies nobilis), Korktanne (abies lasiocarpa) und Rotfichte (picea abies).

Nebenbei organisiert Familie Lösse Glühweinabende mit Lichterglanz. Der Hofmarkt hat dreimal geöffnet: Samstag, 4. Dezember, Freitag, 10. Dezember und Samstag, 18. Dezember, jeweils von 18 bis 22 Uhr.

HOCHWALD

Zu den großen Weihnachtsbaum-Anbietern im Hönnetal gehört auch der Hof Schulte-Schmale in Frühlinghausen.

Der Hof verzichtet weitgehend auf reine Weihnachtsbaum-Kulturen. Stattdessen sprießen die Bäume möglichst im Hochwald. Durch die Beschattung wachsen unsere Weihnachtsbäume gleichmäßiger, sie sind besser gegen Frost geschützt, und obendrein gibt es kaum Beiwuchs.

Die Familie hält vier Arten als Christbäume zur Auswahl vor. Neben der Nordmann-Tanne sind Nobilis-Tanne, Fichte sowie Korktanne (Lasiocarpa). Sie haben in Größen von bis zu acht Metern zu haben. Es wird Premium-Qualität angeboten, aber auch zweite Wahl. Zudem ist auf dem Hof Schnittgrün zu haben – im Fünf-Kilo-Bund oder Ein-Kilo-Gebinde.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve