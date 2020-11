Balve: Containerbrand und Wohnungseinbruch

Langenholthausen/Volkringhausen. In Langenholthausen stand ein Container in Flammen. Zugleich wurde ein Wohnungseinbruch in Volkringhausen gemeldet. Was bisher bekannt ist.

In Langenholthausen hat ein Müllcontainer gebrannt. Am Dienstag gegen 18 Uhr brannte ein Müllcontainer an der Lohstraße, wie Feuerwehr-Sprecher Kai Gaberle mitteilte. Die freiwillige Feuerwehr löschte den Brandherd ab. Die Polizei hat inzwischen ihre Ermittlungen aufgenommen, wie ein Behördensprecher am Mittwochmorgen erklärte.

Einbruch in Volkringhausen: Was erbeutet wurde

Obendrein meldet die Polizei einen Einbruch in Volkringhausen. Einbrecher nutzten demach die zweieinhalbstündige Abwesenheit des Wohnungsinhabers am Dienstag zwischen 15.30 und 18 Uhr zum Einbruch aus. An der Mendener Straße gelangten unbekannte Einbrecher über ein Fenster ins Haus. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten und Behältnisse. Sie stahlen eine Münzsammlung und hinterließen Sachschaden.

Die Polizei sucht Zeugen für beide Fälle: Telefon 02373-9099-0.