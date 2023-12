Balve: Darum läuten am Samstag um 12 die Glocken

Balve Für die Gläubigen im Erzbistum Paderborn steht ein wichtiger Moment an. Der Papst gibt eine wichtige Personalie bekannt.

Seit dem 1. Oktober 2022 wartet das Erzbistum Paderborn auf einen neuen Erzbischof. Inzwischen ist der Tag der Entscheidung gekommen. Am Samstag, 9. Dezember, wird um 12 Uhr zeitgleich in Rom und Paderborn bekanntgegeben, wer neuer Erzbischof von Paderborn wird, wie das Pastorale Zentralbüro in Balve mitteilte.

Libori 2014: Erhebung der Reliqien, der emeritiete Erzbischof Hans-Josef Becker (rechts) mit einem französischen Amtskollegen Foto: pdp-Erzbistum Paderborn / WP

„Einem guten Brauch folgend werden aus diesem Anlass ab 12 Uhr die Glocken aller Kirchen im Pastoralen Raum Balve-Hemer für einige Zeit geläutet werden“, hieß es weiter.

Für die Bekanntgabe des neuen Erzbischofs steht ein Livestream als Angebot zur Verfügung:

https://youtube.com/live/8RO37ZV1UBo?feature=share

Alle aktuellen Nachrichten werden „zu gegebener Zeit“ auf den Seiten des Erzbistums Paderborn: www.erzbistum-paderborn.de veröffentlicht.

Bis zum 1. Oktober vorigen Jahres amtierte Erzbischof em. Hans-Josef Becker. Der gebürtige Warsteiner (Jahrgang 1948) war der 66. Bischof und der vierte Erzbischof von Paderborn. Er wurde als Nachfolger des 2002 verstorbenen Erzbischofs Johannes Joachim Kardinal Degenhardt am 28. September 2003 in sein Amt eingeführt. Beckers Rücktritt nahm Papst Franziskus am 1. Oktober 2022 an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve