Balve: Darum staunten Oliver Lenk und Gattin Anja Bauklötze

Balve. Oliver und Anja Lenk wollten ihre Petersilien-Hochzeit ruhig feiern. Denkste. Dann kamen Balves König „Schlotti“ & Co.

Große Augen machten Oliver Lenk und seine Frau Anja am 1. Oktober. Als es an diesem Tag bei der vierköpfigen Familie klingelte, staunte Familie Lenk nicht schlecht, als da auf einmal eine ganze Gruppe von Freunden und Bekannten vor ihrer Tür, bewaffnet mit kistenweise Bier und Fingerfood, stand. Die Lenks feierten an diesem Tag ihre Petersilienhochzeit. Sie sollte ruhig und entspannt sein. Es sollte anders kommen.

Die Balver Schützen können auch Familienfest - etwa bei der Petersilien-Hochzeit von Oliver und Anja Lenk. Foto: Sven Paul / WP

„Ich hatte schon geahnt, dass da was passieren wird“, erzählte der überfallene Balver Schützenbeirat Lenk bei der Feier. Geplant wurde diese Überraschungsaktion von mehreren Freunden und Bekannten der Familie Lenk per WhatsApp-Gruppe. Hier plante jeder, was er an diesem besonderen Tag alles mitbringen würde, inklusive Kopfschmuck aus echter Petersilie. Mit dabei war auch Schützenkönig Ralf „Schlotti“ Schlotmann mit Familie. Er ist nicht nur Kompanieführer der vierten Kompanie, der Lenk angehört, sondern auch seit Jahren schon ein guter Freund der Familie. Bis in den späten Abend wurde kräftig gefeiert, der Überraschungseffekt war mehr als gelungen.

Ein Tag mit Petersilie: Olli und Anja Lenk feiern. Foto: Sven Paul / WP

Petersilienhochzeit feiert man genau nach zwölf Jahren und sechs Monaten nach der Eheschließung: auf halbem Weg zur Silberhochzeit. Das bekannte Küchenkraut ist Namenspate des Festes und spiegelt sich typischerweise auch in dessen Gestaltung wider. Jeder Gast bringt einfach einen Petersilienstrauß mit. Petersilie ist ein beliebtes Würzkraut; es soll dem Ehepaar klarmachen, dass es nur dann die Silberhochzeit erreichen wird, wenn auch die zweite Hälfte, also die nächsten 12 ½ Jahre Eheleben mit Würze versehen sind. Zusätzlich symbolisiert das ausgefranste Petersilienblatt die Höhen und Tiefen, die die Ehe bereits durchlaufen musste.

