Balve: Das hat Volksbank-Azubi erlebt

Die Volksbank in Südwestfalen ist für ihre betriebliche Ausbildung zum zweiten Mal in Folge mit dem Gütesiegel „Best Place to learn“ ausgezeichnet worden - und damit als Top-Ausbilder. Ein Azubi ist davon so angetan, dass er nach Ausbildungsende im Februar in der Balver Filiale bleibt.

Jedes Jahr vergibt die Volksbank in Südwestfalen zehn Ausbildungsplätze. Das geht aus einer Mitteilung von Unternehmenssprecherin Patricia Langer hervor. Im Januar endet für ein weiteres Lehrjahr junger Bankkaufleute die zweieinhalbjährige Ausbildung. Einer von ihnen ist Jens Klinkhardt. Er ist seit 2021 im Unternehmen; in Balve ist der angehende Genossenschaftsbanker für seine Kundschaft längst kein Unbekannter mehr.

Vorstand Jens Brinkmann (links) und Personalchef Rainer Marwedel sind stolz auf die Auszeichnung. Foto: Patricia Langer / WP

Auf meine Bewerbung hin wurde ich zum Vorstellungsgespräch in die Bank eingeladen. Ich war zu Anfang etwas aufgeregt, aber das legte sich im Gespräch.“ Jens Klinkhardt - Auszubildender

Am Ende seiner Schulzeit bewarb er sich um einen Ausbildungsplatz. „Das ging online recht schnell,“ sagte er über den Bewerbungsprozess. An die Bewerbung schloss sich zunächst ein Aufnahmetest an, der online von zu Hause aus absolviert werden kann. Nach erfolgreichem Test geht es weiter. „Auf meine Bewerbung hin wurde ich zum Vorstellungsgespräch in die Bank eingeladen. Ich war zu Anfang etwas aufgeregt, aber das legte sich im Gespräch.“

Klinkhardt hatte Ausbilderin Anke Bockelmann und Rainer Marwedel, Abteilungsleiter Personalentwicklung, von sich überzeugt: „Ich freue mich immer, wenn sich junge Menschen für den Beruf der Bankkaufleute interessieren. So wie Herr Klinkhardt sollte man Freude daran haben, mit Menschen in Kontakt zu kommen und im Team zu arbeiten.“

Für Klinkhardt begann die Ausbildungszeit im Service in Neuenrade: „Ich habe während der zweieinhalb Jahre Ausbildung aber auch andere Filialen kennengelernt und durfte in einige Fachabteilungen hereinschnuppern. Das hilft dabei, die Bank und die Aufgaben im Unternehmen besser zu verstehen.“

Die Ausbildung besteht aus Praxisphasen sowie aus Schulblöcken am Eugen-Schmallenbach-Berufskolleg in Halver. Neben dem externen Unterricht schult die Volksbank selbst die Auszubildenden in Kundengesprächen und in der Beratung. Hauseigene Trainingsprogramme und eine qualifizierte Prüfungsvorbereitung unterstützen die jungen Bankkaufleute bestmöglich. Zudem besuchen sie gemeinsam für 35 Tage verteilt übers Jahr Seminare an der Geno-Akademie des Genossenschaftsverbandes.

Die Bank bietet vielseitige Möglichkeiten, seinen Interessen nachzugehen und sich weiterzuentwickeln.“ Patricia Langer - Unternehmenssprecherin

Während der Praxisphasen lernen die Auszubildenden von ihren Kolleginnen und Kollegen in den Filialen und Fachabteilungen. So wird theoretisches Wissen direkt angewandt. Die Bankkaufleute in spe werden in die Aufgaben des Kundenservice eingearbeitet. Einsätze in verschiedenen Fachabteilungen von Außenhandel bis Zahlungsverkehr ergänzen die umfassende und spannende Ausbildung.

Das hat Klinkhardt bald hinter sich. Er arbeitet ab Februar in Vollzeit in der Filiale Balve. „Die Auszubildenden werden nach ihrer Abschlussprüfung Ende Januar alle übernommen“, erklärt Anke Bockelmann. Im Rahmen der Personalentwicklung führen wir vor Beendigung der Ausbildung Gespräche und finden gemeinsam heraus, welcher Bereich in der Bank für die Absolventen in Frage kommt. Manche finden ihren Weg in Service und Beratung, andere gehen in interne Abteilungen. Patricia Langer: „Die Bank bietet hier vielseitige Möglichkeiten, seinen Interessen nachzugehen und sich weiterzuentwickeln.“ Zudem spricht sie von hervorragenden Zukunftschancen. Was ist damit gemeint?

Volksbank unterstützt berufsbegleitendes Studium

Zu den zahlreichen Möglichkeiten, die sich nach der Ausbildung bieten, gehören auch Weiterbildungen wie das Bankfachwirtstudium, Bankbetriebswirt sowie Bachelor- und Masterprogramme. Als berufsbegleitendes Studium wird dies finanziell durch die Bank unterstützt.

Die Volksbank Südwestfalen ist aber auch Bewertungen von außerhalb interessiert. Deshalb bewarb sie um das Ausbildungssiegel „Best place to learn“. Es wird vom Nachwuchsrecruiter Aubi-plus vergeben. Das Siegel steht, wie es heißt, „für ein Versprechen auf eine überdurchschnittlich gute betriebliche Ausbildung“. Es wird ausschließlich an Unternehmen vergeben, die nachweisen, dass sie junge Menschen hervorragend qualifizieren. Die Volksbank wurde 2020 erstmals für drei Jahre mit dem Siegel ausgezeichnet.

Das Siegel beruht, wie es heißt, auf einem wissenschaftlich anerkannten Qualitätsmodell. Es analysiert und bewertet alle wichtigen Aspekte der Ausbildung, beteiligt Ausbilder, Azubis und Ex-Azubis durch ein Rundum-Feedback. Es wird nur auf der Grundlage repräsentativer Ergebnisse vergeben.

Besonders gute Bewertungen erhielt die Volksbank im Bereich Onboarding der Azubis: Azubis wie Klinkhardt fühlten sich „von Beginn an gut aufgehoben“. Und noch etwas sorgt beim Volksbank-Vorstand für Freude: „Hervorragend wurde auch das berufliche Lernen im Betrieb eingeschätzt, bei dem es um die Vermittlung der Lerninhalte vor Ort geht.“

