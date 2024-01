Museum Balve: Das ist neu in der Luisenhütte

Balve/Lüdenscheid Der Märkische Kreis honoriert das Team der Museumsführungen besser. Welche Tarife künftig gelten.

Zwei Neuerungen bringt der Januar für die Besucherinnen und Besucher der Kreismuseen. Das teilte Kreis-Sprecherin Ursula Erkens in Lüdenscheid mit.

Nach einem Beschluss des Kreistages schließen demnach die Museen der Burg Altena in den Wintermonaten bis zum 22. März an Werktagen neben montags zusätzlich auch dienstags. Und: Ab sofort erhalten Museumsführerinnen und Museumsführer ein höheres Honorar. Der neue Tarif sieht zehn Euro mehr pro Führung durch die Burg Altena, das Deutsche Drahtmuseum oder die Luisenhütte in Balve-Wocklum vor.

So liegt der Preis für eine Führung durch die Dauerausstellung jetzt bei 55 Euro, für das beliebte Programm „Vom Knappen zum Ritter“ bezahlt eine Gruppe von 12 Personen nun 60 Euro. Das Honorar geht direkt an die Museumsführerinnen und Museumsführer. Der Märkische Kreis vermittelt die Führungen lediglich. Die letzte Anpassung der Preise erfolgte im Jahr 2019.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve