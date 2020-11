Balve: Debatte um Zustand der Spielplätze im Stadtgebiet

Corona hin, Infektionsgefahr her – gerade Vorschulkinder haben einen starken Bewegungsdrang. Sie müssen an die frische Luft – zumal die Temperaturen für Mitte November nach wie vor mild sind. Doch wie steht um die Spielplätze im Stadtgebiet Balve ?

Die Meinungen über das Spielplatzangebot in Balve gehen bei den Bürgern stark auseinander. Die öffentliche Facebook-Gruppe „Du bist Balver, wenn du..“ hat mehr als 4500 Mitglieder. In der Gruppe wurde mehrfach Kritik zur Anzahl und den Zuständen auf den Kinderspielplätzen im Stadtgebiet geäußert. „Ob klein, ob groß, egal. Es ist nichts für die Kids gegeben!“, schimpft eine Nutzerin. „Traurig genug, dass ich meinen kleinen Enkel erst ins Auto setzen muss, um dann irgendwo in der Umgebung einen Spielplatz zu suchen!“ oder „Die Stadt sollte lieber in mehr Kinderspielplätze investieren“, machen weitere Nutzer ihrem Ärger Luft.

Eltern knüpfen Kontakte

Spielplätze bieten den Kindern neben dem Tobe-Spaß auch die Möglichkeit, mit Gleichaltrigen Zeit zu verbringen und Freundschaften zu schließen. Gleiches gilt für die Eltern. Auch Mütter und Väter haben die Chance, sich miteinander auszutauschen und soziale Kontakte zu knüpfen. Doch nicht alle Eltern sind unzufrieden mit dem Spielplatz-Angebot in Balve. Wie Michaela Weber und Dan Tang. Die beiden Mütter sind überwiegend zufrieden., wie sie im Gespräch mit der Westfalenpost auf dem Spielplatz vor der Luisenhütte in Wocklum erzählten. „Zu dem nächstgelegenen Spielplatz an der Sokola.de sind es nur 300 Meter. Er wurde gerade frisch renoviert. Wir sind zufrieden“, berichtet Dan Tang von ihrem Wohnort Langenholthausen.

Auch Michaela Weber übt nur mäßig Kritik an der Angebotssituation: „Auf dem Spielplatz in Balve-Süd gibt es hygienische Mängel, dort lasse ich mein Kind nicht gerne im Sand spielen. Davon abgesehen sind die Gerätschaften eher für etwas Ältere gedacht. Nichtsdestotrotz gibt es in Balve sehr schöne Spielplätze. Hier an der Luisenhütte ist immer etwas los und es gibt tolle Sachen für kleinere Kinder.“

Auch Gudrun Nagel sieht die Situation anders. Mit ihrer sechs Jahre alten Enkeltochter findet sie immer einen geeigneten Platz, um zu spielen. „Es stimmt, dass es ein paar mehr Spielplätze geben könnte. Allerdings kann man viele andere Sachen machen. Ich gehe gerne mit ihr in den Wald oder fahre zur Sorpe. Kinder haben auch dabei viel Spaß“, betont Gudrun Nagel.

Ein ebenfalls kritisch betrachteter Punkt ist das Thema Jugendliche auf dem Spielplatz. Allerdings sehen die Bürger das Problem nicht vorrangig bei den jungen Erwachsenen, sondern eher bei fehlenden Möglichkeiten, sich zu treffen – gerade in Corona-Zeiten. „Den Jugendlichen fehlt es einfach an Möglichkeiten, ihre Freizeit zu gestalten. Es ist nicht verwunderlich, dass sie sich dann abends auf den Spielplätzen versammeln“, so Dan Tang.

In der öffentlichen Sitzung der CDU-Ortsunion Langenholthausen Mitte vorigen Monat wurde die Thematik Kinderspielplätze ebenfalls besprochen. Laut Stadtratsmitglied Robin Vorsmann wird daran bereits gearbeitet.

Bürger können sich an Stadt wenden

Und was sagt die Stadt Balve dazu? Der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Michael Bathe, äußert sich auf Anfrage: „Wir sind stets bemüht, die Spielplätze zu pflegen und auf den neusten Stand zu bringen. An der Grundschule wurde gerade erst alles auf den neusten Stand gebracht. Es ist uns immer mal wieder zu Ohren gekommen, dass Bewohner mit dem Angebot und dem Zustand nicht zufrieden sind. In solchen Fällen würden wir uns freuen, wenn es der Stadt mitgeteilt wird. Es handelt sich dabei um einige wichtige Angelegenheit und wir sind offen für konkrete Vorschläge.“

