Balve: Die falschen Polizisten schreiben jetzt sogar Briefe

Balve. Dieser Brief kam einem Balver spanisch vor: Er sollte wegen eines Verkehrsvergehens 100 Euro an Polizei auf der iberischen Halbinsel überweisen.

Die Masche mit der falschen Polizei wird immer dreister – jetzt schreiben die Betrüger auch Briefe. So erhielt ein 30-jähriger Balver in der letzten Woche ein Schreiben, das angeblich vom spanischen Innenministerium stammte. Demnach habe er am 1. Februar ein Verkehrsvergehen auf der iberischen Halbinsel begangen und müsse dafür 100 Euro Strafe zahlen. Der Brief nannte Kennzeichen und Namen des angeblichen Verkehrssünders.

Das kam dem Balver alles sehr spanisch vor. Er war nach eigenen Angaben noch nie in Spanien – und schon gar nicht am 1. Februar. Offenbar handelte es sich um einen Betrugsversuch. Der Balver erstattete deshalb Anzeige bei der Polizei. Der deutschen.