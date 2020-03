Balve: Dieb mit Mundschutz hebt mit geklauter Karte Geld ab

Balve. Beim Einkaufen wurde einem Balver die EC-Karte gestohlen. Kurze Zeit später hob der Dieb Geld am Automaten ab. Er trug einen Mundschutz.

Ein Balver ist Dienstagmittag in einem Supermarkt an der Hönnetalstraße die EC-Karte gestohlen worden. Kurz darauf hob eine Person mit Mundschutz am Schalter Geld von seinem Konto ab.

Der Balve kaufte gegen 12 Uhr in dem Supermarkt ein und bezahlte seine Waren an der Kasse mit EC-Karte und der Eingabe seines PIN. An seinem Fahrzeug stellte er den Diebstahl seiner zuvor benutzten EC Karte mit.

Balver wollte EC-Karte sperren lassen

Zu Hause angekommen rief er umgehend die örtliche Sparkasse an, um seine Karte sperren zu lassen. . Hier wurde ihm mitgeteilt, dass kurz vorher eine Person mit Mundschutz und Sonnenbrille am Geldautomaten (Videoaufnahmen) von seinem Konto abgehoben hatte. Die Ermittlungen dauern an.