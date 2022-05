Balve: Diese Bestseller-Autorin vereint Lesen und Leckereien

Balve. Leselust geht durch den Magen: Das weiß diese Bestseller-Autorin, die am 2. Juni in Balves Stadtbücherei liest.

Wenn Naschwerk auf eine Prise Meeresluft trifft, wissen Bücherfans Bescheid: Bestseller-Autorin Anne Barns serviert wieder literarischen Leckerbissen. „Bernsteinsommer“, „Bratapfel am Meer“, „Honigduft und Meeresbrise“: Immer wieder gelingt der Autorin und ehemaligen Lehrerin die perfekte Mischung aus Süßem und Spannung in ihren Büchern. Den „Bernsteinsommer“ präsentiert sie im Juni in der Balver Bücherei: Am 2. Juni findet eine ihrer beliebten „süßen Lesungen“ im frisch renovierten Jugendraum der Balver Bücherei statt.

Das Besondere an den Lesungen der Erfolgsautorin ist es, dass niemand den Raum hungrig verlässt. Denn stets bringt die Hobby-Bäckerin Naschereien mit, die nicht nur selbst gemacht sind, sondern auch eine Rolle im jeweiligen Buch spielen. Einlass zu dieser ersten Lesung der Reihe „Buch & Genuss“ ist um 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.

XXX

Anne Barns alias Andrea Russo lebt im Ruhrpott und schreibt nicht nur Romane und Kinderbücher, sondern auch gemeinsam mi tihrem Mann Salvatore ein Backbuch. Auch Tochter Christin-Marie Below ist dem Handwerk treu geblieben, zusammen verfassen Mutter und Tochter Kinderbücher über die kleine Vampirin Mirella Manusch.

Ab und an genießt Andrea Russo kleine Inselfluchten und recherchiert vor Ort für neue Romane. Im „Bernsteinsommer“ spielt die Insel Rügen eine wichtige Rolle. Hierher führt die Spur der Vergangenheit, der Hauptfigur Christina folgt. Sie hat ein geheimnisvolles Ölgemälde ihres Vaters entdeckt.

Karten gibt es auch online zum Ausdrucken daheim oder Download direkt auf das Handy auf balve.de. Natürlich kann man die Karten zum Preis von 13 Euro pro Ticket auch direkt zu den Öffnungszeiten in der Bücherei kaufen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve