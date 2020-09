Balve: Diese Jugendlichen gehen zur Konfirmation

In der evangelischen Kirche an der Hönnetalstraße finden fünf feuerliche Konfirmationsgottesdienste statt.

Balve. Die Evangelische Gemeinde Balve feiert Konfirmation. Einige, wenige Plätze sind noch frei.

Die Evangelische Gemeinde Balve plant fünf feierliche Gottesdienste.

Am Sonntag, 20. September, 10 Uhr, feiert die Gemeinde die Konfirmanden, die vor 60, 50 oder 25 Jahren in Balve konfirmiert wurden. Der Männerchor 1874 tritt mit einem achtköpfigen Solistenensemble auf. Pfarrerin Kastens legt die Schöpfungsgeschichte aus 1. Mose 2 aus: Was hat Gott sich gedacht, als er den Menschen zur Krone der Schöpfung, zum Verwalter und Gestalter der Erde machte? Um vorherige Gottesdienst-Anmeldung wird bis Samstagmittag gebeten unter Telefon 02375-2434 (Pfarrerin Kastens).

Einige, wenige Plätze noch frei: Wo kann man sich anmelden?

Männerchor Balve: Die Sänger auf der Tribüne des Reitstadions Wocklum im Sicherheitsabstand, vorne Chorleiter Hubertus Schönauer Foto: Alexander Lück

Am Erntedank-Wochenende, Samstag, 3. Oktober, 14 Uhr und 15.30 Uhr, sowie Sonntag, 4. Oktober, 10 Uhr und 15 Uhr, feiert die Gemeinde die Konfirmation von 17 Jugendlichen, die in einem feierlichen Gottesdienst gesegnet werden und zum ersten Mal am Heiligen Abendmahl teilnehmen. Vorangegangen ist eine anderthalbjährige Vorbereitungszeit, in der die Jugendlichen im wöchentlichen Unterricht, in Exkursionen und eigenen Projekten/Aktionen in den Grundlagen des christlichen Glaubens unterwiesen wurden. Corona-bedingt werden die Konfirmationen in vier Gottesdiensten gefeiert – mit Kleingruppen von Konfirmanden. Die Plätze sind für die Familien der Konfirmanden reserviert. Am Samstag, 3. Oktober, 14 Uhr, und am Sonntag, 4. Oktober, 10 Uhr sind noch einige, wenige Plätze frei (Anmeldung: 02375-2434). An den beiden anderen Gottesdiensten sind bereits alle Plätze vergeben. Es wird leider nicht möglich sein, einen der vier Konfirmationsgottesdienste spontan zu besuchen.

Konfirmiert werden am 3. Oktober: Torben Vangeli; Jonas Becker; Julia Schneider; Luca Gerrietzen; Jasmin Thiele; Lea Tessa Justus; Dustin Nickel; Fynn Beichel.

Konfirmiert werden am 4. Oktober: Jan Flötenmeyer; Felix Müller; Kristin Müller; Karina Nesterenko; Maline Prior; Max Bender; Phil Heuer; Timo Lenk; Joel Heiming.