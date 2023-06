Balve: Dieser Mann lässt Blut von Thriller-Fans gefrieren

Thriller-Spezialist Marc Raabe liest in Balve.

Balve. Mord trifft Zeitgeschichte: Marc Raabe gehört zu den Stars der Thriller-Branche. Fans fröstelt es bald auch in Balve. Den Autor lieben sie dafür.

Was für eine Kulisse für eine Thriller-Lesung: Das wegen Umbaus geschlossene Museum für Vor- und Frühgeschichte öffnet am Donnerstag, 15. Juni, einmalig seine Türen für einen Gast und alle Krimi-Fans. Bestseller-Autor Marc Raabe, Spezialist für Hochspannung, liest aus dem Auftakt seiner neuen Reihe um die Ermittler Artur Meyer und Nele Tschaikowski. Fingerfood, das stimmungsvoll beleuchtete leere Museum und die markante Stimme von Marc Raabe machen die Lesung zu einem Event in Wocklum.

Marc Raabe, Der Morgen (Cover) Foto: ullstein

Karten kosten 10 Euro inklusive eines Begrüßungsdrinks und Fingerfood. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr.

Die Förderung durch das Programm des Deutschen Literaturfonds „Neustart Kultur“ macht es möglich, nach Daniela Nagel bei „Buch & Genuss“ kurz darauf einen weiteren Top-Autor zu präsentieren. Marc Raabe spielt ganz oben in der Thriller-Liga, seine Bücher sind in zehn Sprachen übersetzt, sie verbinden deutsche Geschichte mit der Mörderjagd und sind immer mit einer Prise Psychologie gewürzt.

Marc Raabe, 1968 geboren und in Köln zuhause, ist Geschäftsführer und Gesellschafter einer TV- und Medienproduktion. Seine Thriller-Serie um den Ermittler Tom Babylon verkaufte sich tausendfach.

Marc Raabes neues Buch „Der Morgen“ ist Ende März erschienen, hier werden seine neuen Ermittler Artur Meyer und Nele Tschaikowski eingeführt. Die beiden treffen erstmalig an einem Berliner Tatort aufeinander. Mitten im morgendlichen Schneegestöber steht an der Siegessäule ein verlassener Kleinlaster, in dem sich eine Leiche befindet. Auf den Körper der Frau ist mit roter Farbe die Privatadresse des Bundeskanzlers geschrieben. . Der Auftakt zu einer atemlosen Jagd durch die Hauptstadt mit einigen überraschenden Wendungen.

Das städtische Museum für Ur- und Frühgeschichte wird komplett umgebaut. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem geplanten Geschichtspark Balve. Das Industriemuseum Luisenhütte, direkt nebenan, hat allerdings regulär geöffnet.

Karten gibt es online auf balve.de sowie zu den Öffnungszeiten in der Bücherei zum Preis von jeweils 10 Euro.

