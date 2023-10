Balve: Dragol erzählt Gothic-Folk-Fans düsteres Märchen

Balve. Ein düsteres Märchen in der dunklen Jahreszeit: Dragol aus Münster will Balves Höhle am Samstag rocken. Es gibt noch ein paar Karten.

Die Event-Saison in der Balver Höhle – sie geht längst in den Oktober hinein. Angst vor kühlen Temperaturen? Denkste. Die Veranstalter glauben fest daran, dass sich die Menge bei heißer Musik warm feiert. Beim Metal-Festival „Black Hole“ war das so, wie der Veranstalter berichtete, und ebenfalls begeistert war das Team hinter der Techno-Party am vorigen Wochenende. Kein Wunder, dass der Bochumer Event-Manager Dirk Jaeger seinem Konzert am Samstag, 21. Oktober, 18 Uhr, hoffnungsfroh entgegensieht. Die Gruppe Dragol spielt: Gothic trifft Folk.

Die fünfköpfige Combo inszeniert sich in der Natur-Arena ein dunkles Rock-Märchen im Stil von Konzeptalben der britischen Supergruppe Genesis oder auch der Hagener Band Grobschnitt. Dragol selbst bezeichnet ihr Genre als „Dunkel-Mär“. Jeder Song ist demnach „eher ein mystisches, düsteres Theaterstück als nur ein Lied“, wie Olaf Jaeger sagt. „Betörend-düstere Klangbilder, verführerische Songs und ein galanter Teppich voller romantischer Momente. Man könnte dieses Gegenspiel in vergangene Jahrhunderte interpretieren und Goethe mit Shakespeare paaren.“ Das notierte Musik-Kritiker Andreas Winkler auf der Szene-Homepage Amboss-Mag.de.

Dragol kommt mit Vorband. Sie heißt Stimmgewalt, beginnt gegen 18 Uhr und verspricht moll-getönte A-cappella-Musik: Gesang pur, ohne Instrumente.

Die Hauptband wirkt wie eine Horde Wikinger, die der TV-Serie „Game of Thrones“ entlaufen zu sein und in der Mittelerde gelandet zu sein scheint; sie garantiert abendfüllendes Programm. Insgesamt soll ihr Auftritt – mit Pausen – drei Stunden dauern. Olaf Jaeger betont, die Bandmitglieder seien nahbar. Nach dem Auftritt stehe ein gemütliches Beisammensein mit den Bands und den Musikern an: „komplettes Ende spätestens 24 Uhr“. Dann habe die letzte Person die Höhle verlassen.

Zur Verpflegung gehört unter anderem Met, dazu Deftiges von Currywurst, Zwiebelfleisch und Braten mit Krautsalat bis hin zu veganen Speisen.

Was die Balver Schützenbruderschaft St. Sebastian freut: Gerade die Veranstalter von Genres, die üblicherweise mit großer Lautstärke verbunden werden, haben inzwischen ein Soundkonzept entwickelt, das dem Publikum Spaß bereitet und Anwohner nicht nervt. Geschäftsführer Thomas Scholz freute sich darüber, dass die Dortmunder Agentur Church Club Records vor ihrem ausverkauften Techno-Rave mit Anwohnern gesprochen hatte. Das sei sehr gut angekommen, sagte er. Mehr noch: Bei einem Besuch der Party in der Höhle stellte er fest, dass die Techno-Jünger unter der erlaubten Dezibel-Grenze geblieben waren.

Tickets für Dragol: https://www.eventim.de/event/big-rocks-dragol-in-der-balver-hoehle-balver-hoehle-16362784. Karten sind ab 29,25 Euro (inklusive Vorverkaufsgebühr) zu haben. An der Abendkasse kosten sie 39 Euro.

