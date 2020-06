Balve: Eisborner Königspaar lässt sich nicht unterkriegen

Sie trotzen der Krise: Hans-Dieter und Monika Kolossa, das amtierende Königspaar aus Eisborn, haben ihren Humor nicht verloren – und trotz allem schon viel erlebt. Bis 2021 bleiben sie in Amt und Würden.

Eisborn. Der WP-Adler ist nur ein schwacher Trost fürs ausfallende Schützenfest, doch Hans-Dieter und Monika Kolossa freuen sich über Grüße der Nachbarn.

Nun war es auch in Eisborn da: das Schützenfest-Wochenende ohne Schützenfest. Dabei ging für Schützenkönig Hans-Dieter Kolossa und Gattin Monika vor einem Jahr ein Traum in Erfüllung. „Jetzt oder nie“, hatte Hans-Dieter Kolossa der WP seine Motivation im Kampf um den hölzernen Vogel geschildert. Den Triumph hätte er beim Schützenfest in diesem Jahr gerne ausgekostet. Doch es sollte anders kommen.

An die Schützenfreunde in Volkringhausen und L.A. gedacht

„An den entsprechenden Wochenenden haben wir sehr an die Schützen in Volkringhausen und Langenholthausen gedacht“, erzählt Hans-Dieter Kolossa. Inzwischen hat er selber erfahren, wie sich das anfühlt. Zwar sei die Entscheidung zur Absage des Festes keine Überraschung gewesen, dennoch stimme sie ihn immer noch traurig. „Aber natürlich stehen alle total dahinter, es ging nicht anders“, weiß der Eisborner Regent. In der St.-Antonius-Kirche gab es einen Gottesdienst, anschließend die Totenehrung. Das war’s.

Diesmal kein spannendes Schießen wie 2019: Königspaar amtiert weiter

Dabei hätte das Fest so schön werden können. Die Festmusik aus Ennest hätte sicher schon zum Auftakt des Schützenfestes alles gegeben und für einen tollen Rahmen gesorgt. Eine von ganz vielen Sachen, auf die sich das Königspaar Kolossa bei ihrem Fest gefreut hatte. Ebenso auf viele Gespräche, auf einen würdigen Festzug, für den Königin und Hofstaatdamen schon tolle Kleider ausgesucht hatten. Und schließlich auf das Ringen um Kolossas Nachfolge: „Es war ja sehr spannend letztes Jahr. Vielleicht hätte es nun von den anderen beiden Bewerbern jemand erneut versucht.“

2019 noch Schützenfeste besucht, im Winter dann den Karneval genossen

Horrido! Unter anderem gibt es für die Eisborner herzliche Schützengrüße aus Menden-Böingsen. Foto: Melanie Schulte / Schützen Böingsen

Immerhin: Monika und Hans-Dieter Kolossa konnten samt Hofstaat voriges Jahr einige Feste besuchen und schließlich kurz vor den Corona-Maßnahmen noch Karneval im Bergdorf feiern. So hat ihnen das Königsjahr bislang doch viele unvergessliche Momente beschert: „Wir haben viele alte Bekannte getroffen und neue kennengelernt. Unserem Hofstaat und der Bruderschaft möchten wir ein großes Dankeschön sagen für die bisherige Zeit.“

Mit Schützenfest@Home-Paket getröstet

Das Königspaar und seine Freunde trösteten sich am Wochenende mit dem „Schützenfest@Home-Paket“ ihrer Bruderschaft. Mit Kaltgetränken, Currywurst und anderen Leckereien. Als Königspaar in Amt und Würden zu bleiben, das war für die beiden sofort klar, bis hoffentlich im nächsten Jahr Nachfolger ermittelt werden.

Das Schützenfest-Paket für Fans der Eisborner Schützenbruderschaft St. Antonius. Foto: Stephan Spiekermann / Schützen Eisborn