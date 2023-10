Balve: Familiengeheimnisse und Hönnetal-Geschichte

Balve. Eine Zeitreise in die Geschichte der eigenen Familie: Der Arbeitskreis Familienforschung hilft beim Suchen. Das nächste Treffen.

Heimatgeschichte plus Familienforschung liegen im Trend. In Balve kümmert sich ein Arbeitskreis darum. In Kürze steht die letzte Versammlung in diesem Jahr statt.

Organisator Burkhard Wendel teilt mit: „Unsere letzte Zusammenkunft in diesem Jahr ist am Donnerstag, den 19. Oktober, im geschichtsträchtigen und denkmalgeschützten Lohgerberhaus von Adalbert Allhoff-Cramer in der Alten Gerichtsstraße 10 in Balve. Wir treffen uns wie immer um 18 Uhr.

Wer möchte, der kann zu dem Treffen Unterlagen zur eigenen Familienforschung mitbringen, damit wir uns dann wieder gegenseitig austauschen können. Neben mir ist Adalbert Allhoff-Cramer ein Ansprechpartner für den Arbeitskreis, da dieser sich unter dem Schirm des Vereins Naturhistorisches Hönnetal als lockeres Netzwerk für Familienforscher gegründet hat.“

Auf der Internetseite des Vereins https://nhv-hoennetal.de/ gibt es unter dem Menüpunkt „Der Verein“ einen eigenen Bereich zu unserem Arbeitskreis Familienforschung. Ansprechpartner: Burkhard Wendel, Tel.: 02375-5788; burkhard.wendel.balve@t-online.de. Adalbert Allhoff-Cramer, Tel.: 02375-2055273; ad.ac.@mammut-apartments.de.

