Balve feiert Zuckerfest: Bürgermeister gibt Versprechen

Balve. Balve feiert das Zuckerfest. Christliche Bürger feiern mit der Muslimischen Gemeinde. Und der Bürgermeister gibt ein Versprechen.

Am Freitag, 21. April, hat die Muslimische Gemeinde in Balve einen Grund zu feiern. Für ihre Mitglieder endet der Fastenmonat Ramadan. Gefeiert wird das traditionell mit dem Eid al-Fitr, dem Fastenbrechen und Zuckerfest.

Muslimische Gemeinschaft beendet Ramadan. Foto: Sven Paul / WP

Dieser Tag großer Freude wird in muslimischen Familien groß gefeiert. Kinder bekommen Geschenke, und die Familie steht an diesem Tag im Vordergrund. „Es wird ähnlich wie das christliche Weihnachtsfest gefeiert“, erzählt der Vorsitzende der Türkisch-Islamischen Gemeinde Balve, Özkan Güler, im Gespräch mit der Westfalenpost.

Muslimische Gemeinschaft beendet Ramadan: Vorsitzender Özkan Güler Foto: Sven Paul / WP

Festessen und Besuche

Ab sofort dürfen auch gläubige Muslime wieder essen und trinken, wann sie wollen. Das Ende des Ramadan wird mehrtägig gefeiert. Geprägt sind diese Festtage durch gegenseitige Besuche, das Festgebet zum Ende des Ramadan und ausgiebiges Schmausen im Kreis von Familie und Freunden. Das Fest des Fastenbrechens ist nach dem Opferfest, das zum Gedenken an Abraham gefeiert wird, das zweitwichtigste Fest des Islam. Muslime danken mit diesem Fest Gott dafür, dass sie die Kraft und die Ausdauer gefunden haben, die religiöse Pflicht des Fastens zu erfüllen. Für mögliche Verstöße gegen das Fastengebot bitten sie um Vergebung.

Bereits Ende vergangener Woche fanden sich knapp 130 Gäste in der Aula der Balver Realschule ein, um ihr Fastenbrechen im Ramadan zu veranstalten. „Das war für alle ein schöner und geselliger Abend. Uns hat es sehr gefreut, dass so viele christliche Gläubige unsere Einladung gefolgt waren, um zusammen mit uns hier einen schönen Abend zu verbringen.“ Neben den Gästen aus der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde, Mitglieder Balver Verein und der Politik, waren auch Bürgermeister Hubertus Mühling und dessen allgemeiner Vertreter Michael Bathe mit unter den Gästen.

Muslimische Gemeinschaft beendet Ramadan: Bürgermeister Hubertus Mühling begrüßt die Gäste. Foto: Sven Paul / WP

Mühling, der diesem Abend als ein wichtiges Zeichen der Kultureinverständigung sah, machte auch direkt den Vorschlag, dieses Fest auch im nächsten Jahr wieder groß in der Aula zu feiern. „Das freut uns natürlich sehr, dass er von sich aus uns dieses Angebot machte“, freut sich Güler.

Gemütlich war es an diesem Abend. Güler weiter: „Die letzten Jahre konnten wir aufgrund der Pandemie ja das Fastenbrechen leider nicht so feiern, wie wir es eigentlich wollten. Umso schöner war es an diesem Abend. Nachdem die Sonne untergegangen war, haben wir alle zusammen gegessen und uns ausgetauscht.“

Linsensuppe, Reis und Kartoffelsalat mit Frikadellen gab es. Güler: „Das war alles von unseren Frauen selber hergestellt.“

Ansprachen und religiöse Worte

Es gab aber auch einige Ansprachen und religiöse Worte. So haben Burak Dönmez und Michael Görken, beide Studenten der islamischen Theologie und der Religionsbeauftragter der Deutsch-türkischen Gemeinde, Eyyp Esmer, ein paar Worte und Gebete mit auf dem Weg gegeben. Güler: „Es gab aber auch an diesem Abend viel Informationen für unsere Gäste, was es mit dem Ramadan so auf sich hat. Viele waren neugierig, wie eigentlich diese uns sehr wichtigen Fastenzeit und ihren Festlichkeiten ablaufen und welche Bedeutung sie in unserer Kultur und Religion haben.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve