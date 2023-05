Balve: Feuerwehr muss zu Brand in Beckum ausrücken

In Beckum an der Straße Am Beule brennt der Speicher einer Photovoltaik-Anlage. Die Feuerwehr Balve ist im Einsatz.

Beckum. Sirenenalarm am frühen Sonntagnachmittag. In Balve-Beckum wird ein Brand in einem Keller gemeldet. Warum es für Einsatzkräfte gefährlich wurde.

Zu einem Brand in Beckum musste die Feuerwehr Balve am frühen Sonntagnachmittag ausrücken. Im Keller eines Hauses an der Straße Am Beule brannte ein Elektrospeicher für die Photovoltaik-Anlage. Die starke Rauchentwicklung reichte bis ins Dachgeschoss des Gebäudes.

Auch die Drehleiter der Feuerwehr Balve ist in Beckum vor Ort Foto: Feuerwehr Balve

Die Alarmierung ging bei der Feuerwehr am Sonntag um 14.08 Uhr ein. In Beckum, Volkringhausen und Eisborn wurde daraufhin Sirenenalarm ausgelöst. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle Bewohner das Haus verlassen. Zunächst bestand jedoch Gefahr für die Einsatzkräfte. Wie Feuerwehr-Sprecherin Yvonne Schäfer erklärte, habe es vor Ort keinen Trennschalter gegeben, der die Stromzufuhr aus der Photovoltaikanlage (Gleichstrom) ins Stromnetz (Wechselstrom) und den Speicher unterbricht. In Rücksprache mit Westnetz seien dann einzelne Zuleitungen durchtrennt und somit die Gefahr gebannt worden. Drei Trupps unter Atemschutz waren bei den Löscharbeiten im Einsatz.

40 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort in Beckum

Vor Ort waren insgesamt 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Balve (Löschgruppen Hönnetal, Eisborn, Balve und Garbeck mit dem Gerätewagen Logistik) sowie Polizei und Rettungsdienst. Im Anschluss an die Löscharbeiten begutachtete ein Elektrofachunternehmen die gesamte Photovoltaikanlage.

