Balve: Freude über kleine Züge und große Wagen

Binolen Eisenbahnfreunde Hönnetal laden zur Modellbahnausstellung und lassen nicht nur Kinderaugen leuchten. Sie präsentieren eine Neuerung.

Diese Züge kommen immer pünktlich: „Zwischen den Jahren“ ist es mittlerweile gute Tradition, dass im Bahnhof von Binolen die Modellbahn fährt. Im Maßstab 1:87 geht es durch das Hönnetal, vorbei an den bekannten Felsen und der Burg Klusenstein und durch die Stationen, so wie sie sich früher einmal dem Fahrgast präsentiert haben. Vor 30 Jahren aus einer kleinen Idee heraus entstanden, füllt die Anlage mittlerweile den ganzen Raum. Bei der neuerlichen Ausstellung der Eisenbahnfreunde präsentiert der Verein auch eine Neuerung.

Eisenbahnfreunde wecken Leidenschaft bei jungen Besuchern

Die Modellbahn ist vor allem das Werk von Alfons Blumenkamp. Er und die anderen Engagierten der Eisenbahnfreunde Hönnetal wurden im Herbst von der Stadt Balve dafür besonders ausgezeichnet. Und die Ausstellung bleibt ein Zuschauermagnet, auch aus der weiteren Umgebung reist man dafür an. Bis zum Freitagnachmittag, und entsprechend noch mit eineinhalb Öffnungstagen vor der Brust, hat man schon um die 500 Gäste begrüßen dürfen, so die Schätzung der Eisenbahnfreunde, vielleicht auch ein paar mehr. So ganz genau lasse sich das nicht sagen, Eintritt wird ja nicht erhoben. Und die vielen engagierten Eisenbahnfreunde sind natürlich statt zu zählen mehr damit beschäftigt, die Loks zu steuern, kleine Ausbesserungen vorzunehmen an der Anlage, Fragen zu beantworten oder für das leibliche Wohl der Besucher zu sorgen.

Und wir müssen nochmal an das Dach ran. Markus Hüsken - Vorsitzender der Eisenbahnfreunde, über die Arbeiten am Postwaggon.

Unter diesen Hunderten Gästen sind an diesem Tag auch Malte und Marlene. Die Achtjährige und der drei Jahre jüngere Bruder sind aus Iserlohn nach Binolen gekommen, zum insgesamt dritten Mal schon. Fasziniert betrachten sie die zahlreichen Details in der Landschaft und den Gebäuden. Aber was ihm am meisten gefällt, da braucht Malte gar nicht lange überlegen: „Die Züge.“ Marlene ist da gar nicht so eindeutig festgelegt. Sie erkundet alle Teile der Anlage gleichermaßen gerne. Und es bleibt nicht beim Erkunden. Die Geschwister haben wenige Tage vorher als Weihnachtsgeschenk kleine, kindgerechte Kameras vom Christkind bekommen. Und die wollen auf der Modellbahnanlage natürlich gleich ausprobiert werden.

Markus Hüsken (rechts), Vorsitzender der Eisenbahnfreunde, zeigt Wilhelm Rademacher wie die Fenster im Waggon erneuert und abgedichtet wurden. Foto: Alexander Lück / WP

Diese Neugier für die Modellbahnwelt bei den Kleinsten freut nicht nur Johannes Schmoll, den Pressesprecher der Eisenbahnfreunde. Er hegt vielleicht auch die leise Hoffnung, dass genau hier und heute die Riege der Eisenbahnfotografen begeisterten Zuwachs und Nachwuchs bekommen hat, so wie Schmoll selber dieser Leidenschaft schon seit vielen Jahren nachgeht. Was das Vorstandsmitglied aber genauso freut, sind der ehrenamtliche Einsatz vieler Helfer und dazu die finanzielle Unterstützung aus dem Vereinsprojekt von Westenergie.

Ein Geschenk für die Eisenbahnfreunde in Binolen

Symbolisch brachte dieses verspätete Weihnachtsgeschenk Wilhelm Rademacher nun vorbei, so wie er kurz vor Weihnachten auch schon den Musikverein Garbeck mit ebenfalls 2000 Euro beglückte (WP berichtete). Rademacher koordiniert auch noch im Ruhestand bekanntlich gerne die Verteilung dieses Fördertopfes in Balve. Mit den Eisenbahnfreunden gibt es nun das vierte Projekt, das 33. ist es insgesamt. Nach der Renovierung und Aufhübschung vom Spielplatz auf dem Bahnhofsgelände in Binolen, der Draisine und des Grillplatzes widmet man sich nun dem alten Postwagen. Der ist nicht im Maßstab 1:87 wie die Modell, sondern ein stattliches Original, Baujahr 1965. Es war im Bahnpostverkehr in Deutschland unterwegs, im Hönnetal selber nicht. Hier steht der Postwagen aber nun schon seit einigen Jahren. Und war in keinem besonders guten Zustand mehr.

Die fleißigen Helfer der Eisenbahnfreunde und Wilhelm Rademacher (Mitte). Foto: Alexander Lück / Balve

Zum Beispiel drang Wasser ein und setzte dem Holz zu. „Die Dichtungen sind über die Jahre verrottet“, erklärt Detlev Lother. Der Glaser aus Fröndenberg hat bei der Renovierung mitgeholfen. Nun sind die Fenster wieder dicht. Rahmen mussten dafür teilweise neu gebaut werden. „Alles Einzelanfertigungen“, erklärt Uwe Richter. Auch ist manche Fensterscheibe nun neu, andere konnten noch gerettet und verwertet werden. Neue Farbe ist an die Wände gekommen; im „fast originalen Farbton“, wie der Vorsitzende der Eisenbahnfreunde Markus Hüsken sagt.

Noch aber ist der Aufgabenzettel lang, erst zwei von drei Abteilen in dem Postwagen sind so gut wie fertig. Aber auch dort soll noch der Fußboden geschliffen werden, Lampen wie im Originalzustand den Wagen erhellen statt der jetzigen Provisorien. „Und wir müssen nochmal an das Dach ran“, erklärt Hüsken. Die restlichen Arbeiten an den Fenstern wie auch weiterer Arbeitseinsätze sollen dann in der warmen Jahreszeit passieren.

Der Postwagen von außen auf dem Bahnhofsgelände. Foto: Alexander Lück / WP

Aber auch drinnen im Wagen ist noch einiges zu tun bis zum endgültigen Ziel: ein besonderer Ort für Versammlungen und Veranstaltungen. Konzerte, Ausstellungen, Lesungen, Vorträge: möglich ist vieles. Auch eine kleine Küche ist angedacht, ebenso ein Lagerraum. Der bald 60 Jahre alte Postwaggon steht in Binolen nur rein technisch gesprochen in dem Bahnhof auf dem Abstellgleis. Er soll nun richtig mit Leben gefüllt werden. Die 2000 Euro für Umbau und Sanierung aus der Westenergie-Förderung sind dafür ein wichtiger Beitrag.

