Balve: Garbecker Grundschüler sammeln Spenden gegen Hunger

Religionslehrerin Karin Schnepp freut sich zusammen mit den Schülern über die Stolze Summe von 1319, 50 Euro , welche jetzt an den WDR 2 für ihre Aktion Weihnachtswunder geht.

Garbeck. Die Garbecker Grundschule hat für Weihnachtswunder-Aktion eine stolze Summe gesammtl. Das Geld dafür haben die Kinder selbst verdient.

Eine tolle Aktion der Garbecker Grundschule brachte viel Geld für die Aktion Weihnachtswunder des WDR ein.

WDR 2 und Aktion Deutschland Hilft rufen in der Weihnachtszeit zu Spenden auf, um den Hunger in der Welt gemeinsam zu bekämpfen. Für diese Aktion sammelten jetzt die Garbecker Grundschüler die stolze Summe von 1319,50 Euro. Das Besondere an dieser Aktion war, dass die Kinder nicht nur einfach nach Geld bei Mama und Papa, Oma und Opa fragen sollten: Jeder von ihnen sollte durch kleine Tätigkeiten sich das Geld selber verdienen.„Die Geschichte von Jesus ist ja schon ein Weihnachtswunde. Aber wir haben es geschafft, unser eigenes Weihnachtswunder zu schaffen. Ihr alle könnt stolz auf eure Leistung sein und dass wir es geschafft haben, die Summe zu sammeln“, freut sich Religionslehrerin Karin Schnepp. +++ Auch lesenswert: Erste Klassen: Darum macht Garbeck Satz nach vorn +++

Idee, für kleine Tätigkeiten Geld zu bekommen, im Unterricht ausgearbeitet

Die Idee, für kleine Tätigkeiten Geld zu bekommen, hat Schnepp zusammen mit den Kindern im Religionsunterricht ausgearbeitet. „Wir wollten nicht nur einfach Geld sammeln. Wir haben zusammen überlegt, was die Kinder denn schon so tun können.“ Kleine Tätigkeiten im Haushalt, beim Nachbarn fegen und Laub wegräumen oder Papas Auto saugen. Das waren die Ideen der Kinder, um sich ein paar Euro zu verdienen. „Ich hab’ geholfen, meinen kleinen Bruder anzuziehen und hab auf ihn aufgepasst“, erzählt Jolien aus der zweiten Klasse. Stolz ist Karin Schnepp auf alle Schüler der Garbecker Grundschule. „Alleine wie viel Zeit ihr der guten Sache investiert habt, das hat mich total umgehauen.“

Nun soll das Geld an das Spendenkonto des WDR überwiesen werden – im Gegenzug dürfen sich die Garbecker Grundschulkinder ein Lied aussuchen, welches dann in ihren Namen im Radio gespielt wird. „Die Kinder haben sich das Lied Merry Christmas von Elton John und Ed Sheeran gewünscht.“

