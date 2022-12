Kläranlage Binolen bei Balve: Schon jetzt reinigt der Ruhrverband Balves Abwasser. Künftig kümmert er sich auch um die kommunale Kanalisation. In die Stadtkasse fließt dafür ein zweistelliger Millionenbetrag.

Deal mit Ruhrverband Balve gelingt Coup des Jahres: Was ändert sich für Bürger?

Balve/Essen. Seid umschlungen, Millionen: 22,8 Millionen Euro kassiert die Stadt Balve für seine Kanalisation vom Ruhrverband. Was ändert sich für die Bürger?

Bei der Abwasser-Entsorgung in Balve beginnt im Januar eine neue Ära. Der Ruhrverband in Essen übernimmt die kommunale Kanalisation. Ruhrverbandssprecher Markus Rüdel fasste die Änderungen am Mittwoch zusammen.

Der Rat hat dem Coup des Jahres im November zugestimmt: einstimmig bei zwei Enthaltungen. Der Ruhrverband sorgt demnach ab Januar für Ableitung und Reinigung des Abwassers. Mit der Übertragung der Aufgabe geht auch das wirtschaftliche Eigentum am Kanalnetz der Stadt Balve auf den Ruhrverband über. Dafür zahlt der Verband der Stadt einen Ausgleichsbetrag: 22,8 Millionen Euro. Warmer Geldregen in Zeiten der Inflation.

Für Balves Bürgerschaft ändert sich wenig. Birgit Morgenroth ist künftig zentrale Ansprechpartnerin des Ruhrverbands für alle Belange rund ums Kanalnetz. Einmal pro Woche ist sie für Fragen rund um Kanalnetz oder Hausanschlüsse vor Ort im Rathaus. Sie ist zudem in Notfällen über die Mobilnummer 0171-4717212 erreichbar. Gebührenhoheit und Ausstellung der Gebührenbescheide bleiben bei der Kommune, ebenso die Planungshoheit, wie Rüdel betonte.

