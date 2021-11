Balve: Gibt es bald einen „Winterzauber“ in der Höhle?

Balve. Der Festspielverein hat mit der Gransauer Mühle ein neues Zuhause – und plant bereits weiter. Die Idee: eine Art Weihnachtsmarkt.

Angekommen im neuen Zuhause: Mit der Jahreshauptversammlung weihte der Festspielverein am Wochenende die Gransauer Mühle ein. Am Freitag geht es dann auch auf der Bühne rund. Und für die Zukunft gibt es einen großen Plan.

Und den stellte bei der Jahreshauptversammlung Vereinsmitglied Heinz Rapp vor, als Antrag ganz am Ende unter dem Punkt „Verschiedenes". Seit gut 20 Jahren trage er diese Idee nun schon in sich. Er kam auf die Höhle zu sprechen, die künstlerische Heimat des Festspielvereins, sprach von der einzigartigen Mystik dieses Ortes, einem absoluten Unikat. „Das ist unser Pfund mit dem wir wuchern können.“ Und an den Verein gerichtet: „Wir müssen unsere Arbeit weiter entwickeln.“ Daher sein Vorschlag für die kalte Jahreszeit: ein „Winterzauber“ im Felsendom, dauerhaft in der Advents- und Weihnachtszeit. Mit einer Eisbahn zum Beispiel, stimmungsvoller Ausleuchtung, Verkaufsständen, aber auch der beliebten Balver Krippe, mit Kulturveranstaltungen zu bestimmten Terminen.

„Eine Realisierung ist sehr gut möglich", erklärte Rapp. Trotz Bedenken, ob die Höhle überhaupt in der kalten Jahreszeit „bespielt“ werden könne. Ein paar dieser Bedenken wurden auch auf der Versammlung spontan auf Rapps Vorschlag geäußert, vor allem aber Zustimmung und Neugier. Lukas Koch, Vorsitzender des Festspielvereins: „Ich finde die Idee super.“ Heinz Rapp sagte, er habe den Vorschlag auch schon der Schützenbruderschaft unterbreitet. Umsetzbar, so herrschte Einigkeit, sei das nur in einer großen Gruppe und mit vielen Helfern. Rapp denkt dabei auch an den Weihnachtsmarkt und eine Mitwirkung der Balver Händler. Spart an diesen für die Vergangenheit aber auch nicht mit Kritik, kritisiert wenig Offenheit für neue Ideen: „Der Fachhandel hat mit dem Weihnachtsmarkt seit 30 Jahren geschlafen.“ Der mögliche Winterzauber könnte den Vorstand der Festspiele weiter beschäftigen.

Ein Großprojekt gerade beendet

Das eine Großprojekt ist schließlich gerade erst beendet. Zumindest fast. In der Gransauer Mühle sind die allermeisten Arbeiten der Umgestaltung zum neuen Vereinsheim fertig. Gut 50 Mitglieder versammelten sich hier zur Jahreshauptversammlung und weihten die Räume im anschließenden gemütlichen Teil standesgemäß ein. Eine schummrige Sitzecke und eine Theke gibt es etwa im ersten Geschoss. „Ist gerade noch rechtzeitig fertig geworden", grinst Technikchef Stephan Haarmann und zapft das nächste Bier für die Runde. Ebenfalls auf dieser Ebene gibt es die Schneiderwerkstatt und das Lager für Kostüme und Requisiten. Und auch Toiletten, für deren Barrierefreiheit aber demnächst noch ein Treppenlift einbaut werden soll. Jedenfalls ist der Festspielverein sehr glücklich über das neue Zuhause. Die Corona-Zwangspause konnte genutzt werden, um hier alles Nötige auf den Weg zu bringen, wie Lukas Koch in der Versammlung erklärte: Nutzungsänderung für die Mühle, Leader-Förderung.

Nun geht der Blick nach vorne: Schon am Freitag ist die künstlerische Einweihung der Gransauer Mühle. Die Resonanz auf das Stück „Der dressierte Mann“ war überwältigend. Alle Vorstellungen sind ausverkauft, so dass der Vereine weitere Termine im neuen Jahr plant. Gut 40 Zuschauer können jeweils im Erdgeschoss der Mühle dabei sein.

