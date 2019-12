Ermittler nehmen die Spuren an einem Fenster nach einem Einbruch auf (Symbolfoto).

Einbrüche Balve: Gleich zwei Einbrüche an einem Wochenende

Balve. Einbrecher haben am Wochenende gleich zwei Mal in Balve zugeschlagen. Einmal waren sie erfolgreich, einmal scheiterten sie an einer Tür.

Einbrecher haben am Wochenende wieder in Balve zugeschlagen. Gleich an mehreren Stellen im Stadtgebiet schlugen die Täter zu.

Die Polizei meldet für vergangenen Freitag (13. Dezember) einen Einbruch an der Straße Unterm Leisenberg. Zwischen 11 und 19 Uhr hebelten sie die Gartentür eines Hauses auf. Die Täter entwendeten Schmuck. Sie hinterließen Sachschaden.

Einbruch auch an der Straße „Zum Thing“

Auch ein Haus „Zum Thing“ wurde von unbekannten Tätern heimgesucht. Hier versuchten sie sich zwischen Donnerstag, 23 Uhr und Freitag, 20 Uhr, an der Terrassentür eines Hauses. Der Hebelversuch misslang. Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

