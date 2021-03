Balve: Grippe-Saison, welche Grippe-Saison?

Keine Grippe-Saison: Apotheke Karl-Heinz Werner und PTA Nicole Freiburg in der Jansen-Apotheke an der Hauptstraße

Balve. Während Corona wütet, ist eine andere Infektionskrankheit aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. Wie sieht’s mit Grippe aus im Hönnetal?

Zuerst waren Grippeimpfstoffe knapp, dann offenbar nicht mehr nachgefragt. Die Deutsche Apotheker Zeitung thematisierte in den vergangenen Wochen beide Szenarien der jüngsten Zeit. Hat sich die Problematik auch in Balver Apotheken dargestellt?

Das Modellprojekt

Im Schatten der Corona-Pandemie ist die alljährliche Grippesaison nicht gänzlich untergegangen. Ganz im Gegenteil. Erstmals durfte in einem Modellprojekt ab Oktober vorigen Jahres in einigen Apotheken an Rhein und Ruhr vor Ort geimpft werden. Ein entsprechender Termin bei den Hausärzten entfiel. Nur ließen laut der Deutschen Apotheker Zeitung die Impfstofflieferungen erst einmal auf sich warten. Erst in der zweiten Novemberhälfte konnten soweit alle Apotheken mit dem Impfstoff beliefert werden. Die großzügige Bevorratung der Apotheken mit den Influenza-Vakzinen hatte aber eine Kehrseite. Insbesondere im Rheinland blieben bis heute laut Ärzte-Zeitung rund 80 Prozent der Apotheken auf Grippeimpfstoffen im Wert von insgesamt 1,2 Millionen Euro sitzen.

Der finanzielle Schaden der Apotheken kann noch weitaus höher beziffert werden, denn nicht verimpfte Dosen müssen auf eigene Kosten vernichtet und entsorgt werden. Wie der Apothekerverband Nordrhein seien aktuell eine Millionen Impfdosen im Wert von zehn Millionen Euro deutschlandweit bei den Apotheken auf Lager.

Die Lage

Welche Probleme die Kollegen zwischen Rhein und Ruhr mit den Vakzinen hatten, ist den Apothekern in Balve nicht verborgen geblieben. Aber in für die Hönnestadt zeichnen sie gleichwohl eine ganz andere Situation. Wie sieht sie aus?

„Leichte Überhänge bei den Grippeimpfstoffen haben wir auch, aber dabei handelt es sich nur um einige wenige Packungseinheiten“, erklärt Christian Bathe, Chef der Linda-Apotheke am Drostenplatz. Das sei jedoch auch nicht außergewöhnlich gewesen und kaum der Rede wert. Die Bestellungen der Arztpraxen seien nun nicht außergewöhnlich anders als sonst die Jahre über gewesen. Die Corona-Pandemie sei in Balve offenbar nicht ausschlaggebend dafür gewesen, dass die Ärzte Grippeschutzimpfungen vorgenommen hätten. „Im November gab es einen kleinen Engpass, was die Beschaffung des Impfstoffs anging, aber das hatte sich nach zwei oder drei Wochen wieder gelegt. Holprig war’s nur kurzzeitig“, sagt Bathe.

Ähnliches weiß auch Karl Heinz Werner von der Adler-Apotheke an der Hauptstraße zu berichten. „Dass Grippeimpfstoffe wie Blei im Lager liegen, haben wir in Balve nicht gemerkt. Das Problem haben schon eher die Apotheken im Ruhrgebiet oder Rheinland“, erklärt Werner. Was man bei der Adler-Apotheke bestellt und eingekauft hätte, sei auch durchweg verimpft worden. Den Engpass bei den Lieferungen habe man hingegen im November kurzzeitig zu spüren bekommen. „Wir haben uns dann kurzum mit Lieferungen aus dem Ausland beholfen“, erzählt Werner.

Die Grippe-Bilanz

Die Kontaktbeschränkungen in Folge der Corona-Pandemie hatten übrigens Auswirkungen auf die Zahl der Grippe-Erkrankungen. Das geht aus aktuellen Zahlen des Landeszentrums Gesundheit (LZG) hervor, nachzulesen auf der Homepage (lzg.nrw.de).

Demnach schnurrten die Grippe-Zahlen im Vergleich zum Vorjahr extrem zusammen. So gab es in der letzten Februar-Woche im Märkischen Kreis keinen einzigen Grippe-Fall. Das gilt für den Influenza-Typ A wie für den Typ B. In der gesamten Grippe-Saison wurden gerade mal vier Grippe-Fälle aktenkundig. Zum Vergleich: Vor einem Jahr wurden 151 Erkrankungen bilanziert. Noch deutlicher sieht der Unterschied zur Grippesaison 2018/19 aus. Damals waren es bis zum Ende der Grippesaison insgesamt 320 Krankheitsfälle.

