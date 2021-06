Balve. Das ist die Nachricht des Tages: Balve ist corona-frei. Die Einzelheiten.

Balve ist corona-frei. Das teilte Kreis-Sprecherin Ursula Erkens am Mittwoch in Lüdenscheid mit.

Die aktuellen Corona-Zahlen im Märkischen Kreis sehen demnach so aus:

• Altena: 6 Infizierte, 718 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 25 Tote;

• Balve: 0 Infizierte, 366 Gesundete und 5 Kontaktperson und 4 Tote;

• Halver: 6 Infizierte, 940 Gesundete, 11 Kontaktpersonen und 13 Tote;

• Hemer: 10 Infizierte, 1.431 Gesundete, 17 Kontaktpersonen und 27 Tote;

• Herscheid: 2 Infizierte, 208 Gesundete, 2 Kontaktpersonen und 4 Tote;

• Iserlohn: 51 Infizierte, 4.186 Gesundete, 65 Kontaktpersonen und 75 Tote;

• Kierspe: 12 Infizierte, 963 Gesundete, 15 Kontaktpersonen und 15 Tote;

• Lüdenscheid: 89 Infizierte, 4.048 Gesundete, 74 Kontaktpersonen und 75 Tote;

• Meinerzhagen: 30 Infizierte, 1.471 Gesundete, 30 Kontaktpersonen und 28 Tote;

• Menden: 7 Infizierte, 2.108 Gesundete, 17 Kontaktpersonen und 54 Tote;

• Nachrodt-Wiblingwerde: 3 Infizierte, 294 Gesundete, 7 Kontaktpersonen und 11 Tote;

• Neuenrade: 7 Infizierte, 535 Gesundete und 8 Kontaktpersonen und 4 Tote;

• Plettenberg: 15 Infizierte, 1.367 Gesundete, 15 Kontaktpersonen und 32 Tote;

• Schalksmühle: 0 Infizierte, 345 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 6 Tote;

• Werdohl: 75 Infizierte, 1.061 Gesundete, 108 Kontaktpersonen und 32 Tote.

Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) haben sich im Märkischen Kreis in den letzten sieben Tagen 33,9 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Das Gesundheitsamt hat innerhalb eines Tages 28 Neuinfektionen registriert. Aktuell sind im Märkischen Kreis 313 Männer und Frauen mit dem Coronavirus infiziert. Sie dürfen ihr Haus oder ihre Wohnung nicht verlassen.

In Balve und Schalksmühle ist derzeit niemand mit dem Virus infiziert.

Ebenfalls in häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 379 Kontaktpersonen. In den letzten 24 Stunden gingen 28 labor-technisch bestätigte Coronanachweise beim Kreisgesundheitsamt ein. Sie verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Halver (+1), Hemer (+2), Iserlohn (+10), Lüdenscheid (+8), Meinerzhagen (+3), Neuenrade (+1) und Werdohl (+3). Der Sieben-Tages-Inzidenzwert sank laut Robert-Koch-Institut (RKI) auf 33,9. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 erfasste der Märkische Kreis insgesamt 20.759 Coronanachweise. 20.041 Personen haben die Infektion seitdem überstanden. 405 Einwohner sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.In den Krankenhäusern werden zurzeit noch 21 Covid-19 Patienten behandelt, davon 7 intensivmedizinisch, 5 müssen beatmet werden. In der Pflege sind 4 Bewohner von stationären Einrichtungen, Patienten von ambulanten Pflegediensten sowie der Eingliederungshilfe mit dem Coronavirus infiziert, 6 Beschäftigte befinden sich in angeordneter Quarantäne. In Schulen sind 20 und in Kitas 4 Coronafälle bekannt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve