Das Corona Test-Zentrum am Krumpaul in Balve.

Corona Balve: Jetzt auch POC-NAT-Testung im Testzentrum am Krumpaul

Balve. Das Testzentrum am Krumpaul in Balve bietet jetzt auch POC-NAT-Testungen an. Wer Anspruch darauf hat, wieviel es für Selbstzahler kostet.

Das Testzentrum am Krumpaul in Balve erweitert sein Testangebot. Ab sofort steht den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit der POC-NAT Testung zur Verfügung. Bei einer POC-NAT-Testung handelt es sich um einen PCR-äquivalenten Test. Ähnlich wie bei dem PCR-Test im Labor wird das Erbgut des Coronavirus vervielfältigt und kann so auch bei einer geringen Erregeranzahl nachgewiesen werden. Das Verfahren arbeitet auf Basis der Nukleinsäureamplifikationstechnik (NAT).

Testzentrum am Krumpaul Balve: Ergebnis nach 15 Minuten

Das Ergebnis steht bei diesem Verfahren nach circa 15 Minuten zur Verfügung. Anspruch auf einen kostenlosen Test hat jeder, der ein positives Schnelltest-Ergebnis aus einer offiziellen Teststelle erhalten hat. Kostenpflichtig ist dieser Test für zum Beispiel Urlauber, die ihn zur Einreise in gewisse Länder benötigen. Der POC-NAT-Test wird von einer Großzahl von Ländern und Fluggesellschaften anerkannt. Bitte informieren Sie sich selbstständig ob ihre Fluggesellschaft oder das zu bereisende Land diesen akzeptieren. +++ Auch interessant: Corona, Ahrtal-Flut: Zwei Balverinnen über Malteser-Einsätze +++

POC-NAT-Testung: Selbstzahler zahlen 55 Euro pro Test

Die Kosten für Selbstzahler belaufen sich auf 55 Euro pro Test und sind in bar zu entrichten, eine Kartenzahlung ist technisch nicht möglich. Die bekannten POC-Schnelltests werden weiterhin angeboten und stehen im Rahmen der Bürgertestung kostenfrei zur Verfügung. Sollte sich im Rahmen der Schnelltests ein positives Testergebnis zeigen, steht die Bestätigung mittels POC-NAT Test direkt zur Verfügung. So sollen Labore entlasten werden.

