Balve: Jürgen Waßmuth liest aus Biografie über seinen Vater

Wolfgang Waßmuth (rechts) mit dem ehemaligen Balver Klinik-Manager Thomas Wülle: Waßmuths Sohn Jürgen hat seinem Vater eine Biografie gewidmet. Am 16. November liest Jürgen Waßmuth bei einem Besuch in seiner Heimatstadt.

Balve. Wolfgang Waßmuth gehörte zu den Männern, die in Balve viel bewegt haben. Sein Sohn Jürgen hat ihm eine Biografie gewidmet. Was trieb ihn an?

Wolfgang Waßmuth hat in Balve bleibende Erinnerungen hinterlassen: als Buchhändler, als Wandersmann im SGV und nicht zuletzt als Kommunalpolitiker. Er gilt als einer der Väter der Realschule, die inzwischen weit über die Balver Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Doch wie erinnert sich sein Sohn Jürgen daran? Der Top-Fotograf hat seinem Vater eine Biografie gewidmet. Sie heißt „Splitter am Herzen“. Das Buch ist weit mehr als die Biografie eines Überlebenskünstlers, den seine Wege des Schicksals letztlich ins Hönnetal führten. Es ist das Porträt einer ganzen Generation: der Generation, die Nazi-Zeit und Zweiten Weltkrieg miterleben musste. Jürgen Waßmuth kommt am 16. November zu einer Lesung in seine Heimatstadt Balve.

Top-Fotograf Jürgen Waßmuth stammt aus Balve. Seinem Vater Wolfgang hat er eine Biografie gewidmet. Foto: Jürgen Waßmuth

Heimstadt Balve – Jürgen Waßmuth lebt längst nicht mehr dort. Er wurde Weltenbummler, erst Studium in Dortmund, später Workshops in Paris, Moskau, New York. Auch beruflich schreitet Jürgen Waßmuth einen weiten Bereich ab – zwischen Werbung, Reportage und Kunst. Mehr noch: Zu seinen zahlreichen Talenten gehört auch das Schreiben. Was hat Jürgen Waßmuth motiviert, die Lebensgeschichte seines Vaters aufzuschreiben?

Am Anfang stand ein Familienfest

„Der Anlass, warum ich das Buch geschrieben, sind Anekdoten, die immer wieder auf Familienfesten erzählt werden“, sagt Jürgen Waßmuth im Gespräch mit der Westfalenpost. „Letztlich ist das auch der Grund gewesen, das Kapitel mit dem Familienfest vorweg zu stellen. Genauso ist es gewesen.“

Das erste Kapitel atmet das Lebensgefühl des Sauerlandes vor Jahrzehnten bei einem runden Geburtstag mit Musikverein und James Last, Schützenoffizieren und Fahnen, Kaffee und Korn, Erinnerungen und Anekdoten: „Manch einer steht grinsend in der Ecke, kann kaum noch stehen, hält aber sein Pils kerzengerade.“ Jürgen Waßmuth schreibt anschaulich. Der Fotograf zaubert der Leserschaft Bilder in den Kopf. Sein Vater nennt er im Buch nur Wolfgang.

„Ich wusste als Kind schon die Geschichten über die Narben, die mein Vater im Gesicht trug, auch mit dem Hinweis, da ist ja ein Splitter drin, der nie ‘rausoperiert wurde“, erzählt Jürgen Waßmuth. „Irgendwann – da war mein Vater schon Mitte 70 – hatte ich den Impuls, ihn zu fragen: Magst Du mir erzählen, welche Geschichten zwischen den Anekdoten stehen. Ich hatte in dieser Zeit schon angefangen, Kurzgeschichten zu schreibe, die mit meinem Hauptberuf Fotografie zu tun haben. Und da gab es Gespräche, habe Termine mit ihm gemacht, habe ein Aufnahmegerät mitgenommen und habe ihn erzählen lassen. Wenn ich gemerkt habe, dass er vom Erzählstrang abgewichen oder sogar ausgewichen ist, habe ich gezielt nachgefragt.“ Jürgen Waßmuth hatte aber damals keineswegs die Absicht, ein Buch über seinen Vater zu schreiben: „Ich habe das nur gemacht, um meinen Vater zu verstehen.“ Den Gesprächen ging eine Zeit voraus, in der sich Vater und Sohn fremd waren: Wolfgang Waßmuth, der Überlebenskünstler, der sich aus schwierigsten Situation extrem pragmatisch herauswand, sah seinen Sohn lange als Meister brotloser Kunst. „Mein Vater hatte Kaufmann gelernt. Ich hatte erst ein Wirtschaftsstudium absolviert und bin später davon abgewichen. Das führte zu gewissen Spannungen.“

Erst Ende der 90er näherten sich Vater und Sohn an. Jürgen Waßmuth benutzte damals seinen Fotoapparat wie den Pinsel eines Malers, riskierte Abstraktes, arbeitete mit gewollter Unschärfe: „Da muss man sehr sorgfältig mitumgehen. Nicht jedes Verwischen ist Kunst.“ Der Anfang war ein Bild vom Hansaplatz in Dortmund. Es hing in Jürgen Waßmuths Studio. Sein Vater besuchte seinen Sohn in Dortmund, eigentlich war er nur für Gartenarbeiten gekommen, stand minutenlang vor dem Bild und sagte schließlich: „Ich glaube, ich verstehe.“ Jürgen Waßmuth: „Das ist für mich eine Schlüsselszene. Mein Vater hat damit eine Weiträumigkeit bewiesen, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die nicht in sein Leben gehörten.“

