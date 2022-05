Balve: Junger Autofahrer gerät in den Gegenverkehr

Balve. Ein Balver Autofahrer gerät mit seinem Pkw in den Gegenverkehr. Glücklicherweise wird niemand verletzt.

Gleich zwei Unfälle meldet die Polizei für Balve: Am Freitag gab es gegen 11.40 Uhr eine Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden am Hangweg 3.

Ein 20-jähriger aus Neuenrade rangierte mit einem Transporter und beschädigte dabei den Pkw eines 67-jährigen Balvers. Anschließend entfernte sich der 20-jährige, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf circa 1000 Euro.

Sachschaden in Höhe von 500 Euro

Außerdem kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall an der Schulstraße / Kolpingstraße. Ein 20-jähriger aus Balve fuhr auf der Kolpingstraße und bog nach rechts in die Schulstraße ab. Hierbei kam er in den Gegenverkehr. Er stieß mit dem auf der Schulstraße fahrenden Pkw eines 20-jährigen aus Balve zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro an beiden Fahrzeugen. Zum Glück gab es keine Verletzten.

