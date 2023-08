Balve: Junges Sportschützen-Trio bei Deutscher Meisterschaft

Tag der offenen Tür bei der Schießsportgruppe Balve: (Archiv). Dieser Tage trumpfte talentierter Nachwuchs bei der Deutschen Meisterschaft in München auf.

Balve/München. Drei Sportschützen-Talente aus Balve trumpfen bei der Deutschen Meisterschaft in München auf. Wer sie sind, wer sie betreut.

Gleich drei Nachwuchstalente der Schießsportgruppe (SSG) Balve haben an der Deutschen Meisterschaft in München teilgenommen. Allein das zählt bei der SSG als riesiger Erfolg.

Cedric Valera Soldan mit dem Luftgewehr sowie Helge Brosch und Elisabeth Spenner mit der Luftpistole hatten das Qualifikationsergebnis übertroffen – und durften den Verein dieser Tage in der bayerischen Landeshauptstadt vertreten. Denn die Drei aus Balve gehören zu den besten Schützinnen und Schützen Deutschlands. Trainer Michael Artz ist stolz auf seine Nachwuchssportler. Cedric Valera Soldan schießt erst seit ungefähr einem Jahr bei uns und trat mit dem Luftgewehr in der Juniorenklasse an. Helge Brosch und Elli Spenner sind sogar erst neun Monate dabei. „Das ist eine tolle Leistung!“, meinte Artz. Zusammen mit seiner Trainer-Kollegin Kerstin Buff begleitete er die jungen Talente nach München, um ihnen vor Ort zur Seite zu stehen.

Das Trainer-Doppel

Schon vor dem Wettkampf war gute Vorbereitung gefragt. Das Sportgerät und die weitere Ausrüstung, bei den Gewehrschützen unter anderem die Schießjacke, Schießhose und -schuhe, wurden von Experten auf ihre Regelkonformität kontrolliert. „Nur wenn die Abnahme erfolgreich verläuft, dürfen die Sportler antreten. Dies ist immer sehr spannend für die Schützen und Schützinnen und verdeutlicht die Ernsthaftigkeit, mit der die Deutschen Meisterschaften absolviert werden“, sagte Vereinssprecherin Lisa Finking. Auch der Wettkampf selbst war für die Schützen eine aufregend.

Michael und Kerstin betreuen die Balver Nachwuchstalente stets bei Aufwärmübungen und mentaler und körperlicher Vorbereitung. Während die Konzentration gefördert wird, soll die Aufregung bestmöglich kontrolliert werden. Dann treten die besten Schützen Deutschlands auf den Schießstand, um in ihrer jeweiligen Wettkampfklasse den Wettbewerb zu bestreiten.

Neben den Wettbewerben fand an jedem der beiden Wettkampfwochenenden auch ein „Westfälischer Abend“ statt. Artz: „Der Westfälische Schützenbund, dem auch die SSG Balve angehört, ist Ausrichter dieser Veranstaltung. Hier kommen die Sportler, Trainer und Betreuer zusammen und feiern bei einem gemütlichen Abend die Teilnahme an den Meisterschaften.“

Das Vereinsjubiläum

Das Trio aus Balve ist mit Achtungserfolgen aus der bayerischen Landeshauptstadt zurückgekehrt. Was sie dem Sport-Event erlebt haben, wollen sie beim Vereinsjubiläum erzählen. Die SSG feiert am Samstag, 2. September, ihr 60-jähriges Bestehen rund um die Sportanlage im Schulzentrum Krumpaul. Der Tag der offenen Tür beginnt um 11 Uhr. Zum Auftakt bietet die Vereinsjugend Interessierten ein kleines Aufwärmprogramm mit Reaktions- und Konzentrationsspielen. Bei schlechtem Wetter findet das Programm in der Turnhalle statt – dafür sind Turnschuhe erforderlich. Von 11 bis 13 Uhr sowie von 14.30 bis 16 Uhr findet ein Preisschießen statt. Tolle Gewinne winken.

