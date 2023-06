Balve kann cool: Jetzt gibt’s Skater-Workshop

Balve. Die Stadt Balve bietet einen Skater-Workshop an. Für junge Leute lohnt es sich, genau hinzusehen.

Balve kann cool – und junge Leute profitieren davon.

„Du bist Schüler einer weiterführenden Schule und hast Lust auf eine richtig coole Zeit? Dann komm zu unserem Skateboard-Workshop.Hier lernst Du das Skate- und Longboarden von echten Profis von skate-aid.“ So heißt es in einer Mitteilung der Stadt Balve, die sich an eine junge Zielgruppe richtet. „Bei dem Workshop werden Skateboards zusammengebaut und Du erlernst erste kleine Tricks zum Skaten.“

Die Stadt Balve bietet diesen Workshop in Kooperation mit dem heimischen Energiueversorger Westenergie auf dem Schulhof der Städtischen Realschule Balve an – und zwar in der Zeit vom 5. Juli bis zum 6. Juli jeweils von 9.45 Uhr bis 16 Uhr an.

Teilnehmende erhalten ein Workshop-Shirt und ein Komplett-Skateboard. „Die Teilnahme ist kostenlos, da der Workshop und die Verpflegung von der Westenergie getragen werden“, heißt es. Mittags gibt es einen kleinen Snack und ein Getränk.

Eine weitere Botschaft an die Zielgruppe lautet: „Komm bitte in sportlicher, wetterfester Kleidung und bringe einen Helm mit!“

Der Workshop richtet sich an Kinder- und Jugendliche, die eine weiterführenden Schule besuchen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher ist eine Anmeldung erforderlich: Erforderlich sind die Angabe der vollständigen Namen, Anschriften und Geburtsdaten. Los geht’s am Freitag, 23. Juni, 8 Uhr per E-Mail – Betreff: Skaterworkshop – an die Adresse Team.Jugend.Schule@balve.de an. Wer schnell genug war, bekommt am Montag, 26. Juni, eine Rückmeldung mit Unterlagen, die für den Workshop von den Erziehungsberechtigten ausgefüllt werden müssen. Nach fristgerechter Rückgabe dieser Unterlagen ist dann der Platz sicher!

Sollten bis zum 28. Juni nicht alle Plätze vergeben sein, können auch Kinder die noch die Grundschule besuchen, aber mindestens acht Jahre alt sind, angemeldet werden.

