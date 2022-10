Balve: Kaum zu überwindende Hürden für eingeschränkte Person

Balve. Helmut Hochkeppel aus Balve macht auf die Hürden im Alltag eines Menschen mit Einschränkungen aufmerksam wie hohe Kante oder zu enge Fahrstühle.

Auf Menschen mit Gehbehinderung treffen im Alltag auf Probleme, welche von gesunden Bürgern nicht unbedingt wahrgenommen werden. Der 65-jährige Helmut Hochkeppel aus Balve erlebt sie jeden Tag. Der COPD- und Bandscheiben-Patient ist mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl unterwegs und möchte auf die alltäglichen Hürden hinweisen.

„Es fängt ja schon damit an, dass ich oft schon Probleme habe, die Stadt über die Fußwege zu erreichen“, erzählt der Rentner. Oft seien diese von Mülltonnen versperrt, sodass ein Durchkommen oft unmöglich sei. Er müsse dann auf die Straße ausweichen. „Das ist nicht nur für mich gefährlich, sondern auch für Fußgänger und Menschen, die mit einem Kinderwagen unterwegs sind.“ Laut Hochkeppel sind aber meist nicht die Anwohner schuld, sondern die Mitarbeiter der Müllabfuhr. „Bei denen muss es ja immer schnell gehen, und die haben kaum Zeit, die Tonnen so zu stellen, dass man vernünftig den Gehweg benutzen kann.“

Bordsteinkanten einfach zu hoch

In Balves Innenstadt stehe er oft vor ganz anderen Problemen. So sei es für ihn sehr schwer, die Hauptstraße zu überqueren. „Die Bordsteinkanten sind einfach zu hoch, und es gibt nur wenige Stellen, wo diese abgesenkt sind. Mein Rollstuhl hat nur eine Bodenfreiheit von knapp 15 Zentimetern, und so muss ich oft Umwege im Kauf nehmen, um die Straße zu überqueren. Auch gibt es Stellen in der Stadt, wo Autos oft verbotenerweise auf den Gehwegen parken. Da ist dann gar kein Durchkommen mehr. Es wäre doch schön, wenn das Ordnungsamt das öfter mal kontrollieren würde.“

Zudem gebe es Probleme beim Arztbesuch. Zwar haben die meisten Ärzte in Balve ihre Praxis ebenerdig, auch es gibt Praxen, die einen Fahrstuhl besitzen. Hilfreich seien sie dennoch nicht, weiß Hochkeppel. Die Fahrstühle seien meistens zu klein für einen elektrischen Rollstuhl. So sei er immer wieder Hilfe anderer Menschen angewiesen, die Praxisräume zu erreichen.

Und Einkäufe? „Dort ist oft das Problem, dass die Gänge zu eng sind oder zugestellt sind.“

Wunsch: Blickwinkel ändern

Helmut Hochkeppel wünscht sich einfach nur, dass die Menschen einmal mit dem Blick eines eingeschränkten Menschen durch die Gegend gehen. Es werde zwar schon viel unternommen, um ihnen den Alltag zu erleichtern, aber hier steckt oft das Problem im Detail.

Hochkeppel erlebt aber auch Hilfsbereitschaft. „Ich sitze oft beim City-Café von Charly Grote vor der Tür. Hier brauche ich nur an die Scheibe klopfen und bekomme dort von den Damen meinen Milchkaffee direkt nach draußen gebracht. Die kennen mich und sind immer für mich da.“

