Balve: Kommunion endlich wieder wie vor Corona

Erstkommunion in St. Blasius Balve erstmalig wie vor Corona

Balve. Kinder, Familien und das hauptamtliche Team des Pastoralverbundes feiert Erstkommunion endlich wieder wie vor Corona.

Erst war’s eine Hoffnung. Später wurde sie zur Gewissheit. Die Erstkommunion im Hönnetal – sie würde erstmalig seit Ausbruch der Corona-Epidemie im Frühjahr 2020 wieder wie gewohnt stattfinden. Den Auftakt, klassisch am Weißen Sonntag, machte die Gemeinde St. Blasius in ihrer alt-ehrwürdigen Pfarrkirche. Bis dahin war’s ein langer Weg. Warum er allen Beteiligten so viel Freude bescherte, erläutert Pastor Christian Naton.

„Wir haben das schon ein wenig vorweggenommen“, erzählte der Geistliche, den der Kommunion-Unterricht gemeinsam mit Gemeindereferentin Theresa Wagner organisiert hat. „Wir haben den Eltern angeboten, statt der Weggottesdienste, die wir vorher angeboten hatten, alternativ auch Gruppenstunden zuhause zu machen, und da konnten sie selbst wählen, ob sie Gemeinderäumen nutzen wollten oder ob sie die Gruppenstunden im eigenen Wohnzimmer machen wollten.“

Pastor und Gemeindereferentin konnten drei ehrenamtliche Helferinnen zur Leitung der Kommunionsvorbereitungen gewinnen: die Balverin Christiane Neuhaus, die Beckumerin Heidi Geringswald und die Küntroperin Marina Fuderholz. In allen vier Orten fanden sich genügend Eltern für Tischgruppen. Pastor Naton folgert: „Wir haben also wieder ein gestärktes Interesse bei den Eltern, ehrenamtlich mitzuwirken.“

Die Doppel-Strategie

Dennoch fanden etliche Termine zentral statt. Denn Mitte vergangenes Jahres war selbst unter Experten keineswegs klar, ob die Corona-Pandemie nach zurückgehenden Zahlen wieder mit Macht zurückkäme. Wäre es so gekommen: Der Pastoralverbund hätte die auf dem Höhepunkt von Corona entstandenen Online-Angebote mit der „Kirchenmaus“ reaktiviert.

Pastor Naton und Gemeindereferentin Wagner hatten sich vorsichtshalber Verbesserung wie Verschlimmerung der Corona-Lage eingestellt. Vorsicht ist bekanntlich die Mutter der Porzellankiste. Doch sie blieb Gott sei Dank unbeschädigt.

Zum Abebben der Corona-Welle kam – umgekehrt – eine zunehmende Entspannung unter den Eltern. Gab es zwischenzeitlich Misstrauen zwischen Befürwortern und Gegnern von Impfungen, war davon während der Vorbereitungen auf die Kommunion nichts mehr zu spüren: „Das lief alles, das ging gut“, stellt Pastor Naton fest. „Dass wieder Schützenfeste und Urlaubsfahrten möglich waren, hat viel Druck aus dem Kessel genommen.“ Zugleich betont der Seelsorger, es sei dennoch stets möglich gewesen, Maske zu tragen und auf Abstand zu halten.“

Was hat die Lockerung der Lage mit den Kindern gemacht? „Sehr viel“, entgegnet Pastor Naton, „die Kinder dieses Jahrgangs sind wieder voll lockerer und viel aufnahmefähiger. Im vorigen Jahr war deutlich zu spüren, wie sehr sie durch die Corona-Bestimmungen gestresst waren, beispielsweise durch Schulausfälle oder ganz strenge Regeln im Unterricht, kein Singen, kein Toben. Das hat sehr auf die Kinder gewirkt, so dass sie gar nicht die kreative Freude entwickeln konnten.“

Digitale Angebote konnten den Mangel lediglich technisch ausgleichen; auf der Gefühlsebene fehlte der persönliche Kontakt. „Deshalb haben wir das Angebot in diesem Jahr analog gemacht“, berichtet Pastor Naton.

Um Zahlen, Daten, Fakten zu vermitteln, werden digitale Wege allerdings weiter genutzt. Pastor Naton weiß allerdings, dass nicht alle Eltern Wert auf neueste Technologie legen. Umso mehr freut er sich darüber, dass der Austausch unter den Eltern so funktioniert, dass alle rechtzeitig wichtige Informationen erhalten – etwa über Vorbereitungstermin und Messablauf.

Die Liturgie zelebrierte Pastor Naton. Die Kommunionkinder waren eingeladen, den Gottesdienst mitzugestalten. Die Vorfreude war groß: „Wichtiger als Geschenk waren das Kleid oder der Anzug.“

DIE KOMMUNION-KINDER

Aßmann, Till, Balve;

Badura, Robin Michael, Balve;

Becker, Christopher, Balve

Blüggel, Juliana Christin, Balve

Blume, Bastian Balthasar, Balve;

Diederich, Mia-Paulina, Balve

Gödde, Marlene Elisabeth, Benkamp

Hübenthal, Theo, Balve;

Kalla Maximilian Adrian;

Katzmarek, Lara Sofie , Balve

Klein, Lennert, Balve;

Lenk, Lotte, Balve;

Lubetzki, Matheo Alexander, Balve;

Maday, Carl, Balve;

Möller, Luisa, Balve;

Müller, Merle, Balve;

Pawelek, Kim Marie, Balve;

Reichmuth, Mali, Balve;

Sarmat, Zaki Myriana, Balve;

Schäfer, Shawn;

Schulte, Reik, Balve;

Schwenke, Leni Marie, Balve;

Stüeken, Franziska, Balve

Winsel, Elena, Balve;

Wonka, Joshua, Balve

