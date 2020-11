Balve: Neue Corona-Fälle, neue Quarantäne-Regeln

Balve/Lüdenscheid. Immer mehr Corona-Fälle meldet das Gesundheitsamt aus Balve. In Werdohl ist ein 77-Jähriger gestorben. Derweil gelten neue Quarantäneregeln.

Über das Wochenende sind dem Gesundheitsamt des Märkischen Kreises 307 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus bekannt geworden, darunter zwei in Balve. Damit steigt die Zahl der Infizierten in Balve auf 12. Das teilte Kreis-Sprecherin Ursula Erkens am Montag mit.

Erneut ist ein Mensch im Zusammenhang mit einer Coronainfektion verstorben. Der 77-jährige Senior aus Werdohl litt an mehreren Vorerkrankungen; er wurde stationär behandelt. Aktuell tragen 1163 Männer und Frauen den Virus in sich und sind häuslich isoliert. Unter Quarantäne stehen auch 2249 enge Kontaktpersonen. 249 Personen konnten als nicht mehr ansteckend aus der häuslichen Isolation entlassen werden. Aktuell werden 46 Covid-19-Patienten stationär behandelt. Von den 17 Intensivpatienten werden zehn beatmet.

Quarantäne nur noch 10 Tage

Der Kreis übernimmt die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts (RKI): Ab sofort versetzt das Gesundheitsamt Coronainfizierte nur noch 10 Tage statt bisher 14 Tage in häusliche Isolation. Die 10-Tage-Quarantäne für Covid-19-Erkrankte gilt mit Beginn der Symptome oder mit dem Tag des Coronatests. Am Ende der Isolation nimmt das Gesundheitsamt telefonisch Kontakt zu den Covid-19-Trägern auf: Nur wer mindestens zwei Tage vorher symptomfrei ist, darf mit Zustimmung des Amtes das Haus nach 10 Tagen wieder verlassen. Kontaktpersonen, die das Gesundheitsamt als Kategorie 1 eingestuft, werden weiter 14 Tage in Quarantäne versetzt. Sie haben ein hohes Risiko, angesteckt zu sein. Bleiben Symptome aus, endet die Quarantäne nach der 14-Tagefrist automatisch.

