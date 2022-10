Balve: Löschgruppe Hönnetal feiert kleines Jubiläum

10 Jahre First Responder: Das Kartoffelfest der Löschzuges Hönnetal lockt Hunderte. Im Vordergrund das neue Fahrzeug der First Responder

Beckum. Glück mit dem Wetter hatte die Löschgruppe Hönnetal. Herbstsonne lockte Hunderte Besucher zum Kartoffelfest. Nebenher gab’s ein kleines Jubiläum.

Glück gehabt: Zum Kartoffelfest hatte am Sonntag der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Balve, Löschgruppe Hönnetal, zum Gerätehaus an der Arnsberger Straße in Beckum eingeladen. Pressesprecherin Yvonne Schäfer freute sich: „Jetzt zu Beginn des Festes haben wir schönes Wetter. Heute zogen am Vormittag noch dunkle Wolken und Regen über uns hinweg.“

Einheitsführer Patrick Schäfer treffsicher am Nagelbalken Foto: Peter Müller / WP

Bereits um 15 Uhr waren viele Familien mit ihren Kindern gekommen. „Für die Kinder hat die Feuerwehr immer etwas Faszinierendes. Deshalb bieten wir Mädchen und Jungen Gelegenheit zu einer Mitfahrt im Feuerwehrwagen“, so die Pressesprecherin.

Außerdem gab es ein Kinderkino im Feuerwehrzelt, welches für Kinder und Jugendliche aufgebaut worden war. Dort konnte auch ein Brandhaus, das Modell eines Wohnhauses, angeschaut werden, um zu sehen, wie Rauch sich in einem Gebäude ausbreitet. „Das Feuerwehrzelt dient zu anderen Zeiten bei längeren Einsätzen zur Eigen- und Patientenversorgung“, erklärte Yvonne Schäfer.

Mit 10 Jahren könne man Mitglied in der Feuerwehr werden. In der Jugendfeuerwehr seien alle willkommen. „Ein späterer Einstieg ist jederzeit möglich“, so Schäfer.

Das altbekannte Dosenwerfen hat bis heute nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Jung und Alt warfen um die Wette auf die Dosen der „Dicken Sauerländer“, der heimatlichen Knackwürste.

Am Nagelbalken bewies der Einheitsführer der Löschgruppe Hönnetal, Patrick Schäfer, Treffsicherheit mit dem Hammer. Mit wenigen Schlägen versenkte er einen einige Zoll langen Nagel im Holz.

Volles Haus zur Kaffeezeit Foto: Peter Müller / WP

10 Jahre Strömungsretter

Wolfgang Lübke erklärte den Strömungsretteranhänger, den es seit Februar bei der Löschgruppe Hönnetal gibt: „Im Anhänger haben wir Strömungsretter eigene Fächer. Dazu gehört auch ein Raftingboot.“ Mit dieser Ausrüstung habe die Spezialeinheit die Möglichkeit, auch bei schnell fließendem Gewässer, wie zum Beispiel bei Hönnehochwasser, Uferbereiche abzusuchen und Personen aufzunehmen. „Pastor Wilhelm Grothe hat im Februar den Strömungsretteranhänger auf die Heilige Agatha, Schutzpatronin der Feuerwehren, eingesegnet“, erinnert sich Wolfgang Lübke.

Ausgestellt war vor dem Gerätehaus auch das First-Responder-Fahrzeug. Seit zehn Jahren wird die First-Responder-Einheit der Löschgruppe Hönnetal auch bei medizinischen Notfällen alarmiert. Im Jahr 2014 konnte mit Hilfe der Bürgerstiftung Balve e.V. ein eigenes Einsatzfahrzeug für die First-Responder-Gruppe angeschafft werden.

Was der Name des Festes versprach, wurde hinter dem Gerätehaus eingelöst. Es gab viele leckere Kartoffelgerichte: Kartoffelsuppe, Reibeplätzchen, Kartoffellocken, Rosmarin-Kartoffeln und Kartoffelspalten, dazu reichlich verschiedene Dipps. Bratwurst und Currywurst gab es dazu auch. Der erste Glühwein des Jahres wurde ausgeschenkt.

<p/> 3294 Vor den Geräten der Strömungsretter: Pressesprecherin Yvonne Schäfer, Wolfgang Lübke und Thomas Gerber Foto: Peter Müller / WP

Im Gerätehaus bot ein großes Kuchenbuffet reichliche Auswahl an Torten. Bereits am frühen Nachmittag waren die Tische besetzt, und viele ließen es nicht mit einem Stück Kuchen oder Torte genug sein. Angst um die Figur herrschte hier nicht.

Das Kuchenbuffet Foto: Peter Müller / WP

Die gesamte Feuerwehr war beim Fest im Einsatz: an der Pfanne, an der Fritteuse, am Zapfhahn und am Kuchenbuffet. Freundinnen und Freunde halfen fleißig mit. Alle waren motiviert, denn der gesamte Erlös des Festes ist für den Förderverein der Feuerwehr bestimmt.

Angesichts des guten Wetters am Nachmittag blieb Einheitsführer Patrick Schäfer optimistisch: „Das Ende ist offen.“

LÖSCHGRUPPE HÖNNETAL

Die Löschgruppe Hönnetal der Feuerwehr Balve ist eine von sechs Löschgruppen innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr. Die Löschgruppe besteht aus etwa 40 Kameradinnen und Kameraden und ist im Bereich Hönnetal für den Brandschutz und die Hilfeleistung für die Dörfer Beckum, Volkringhausen und Eisborn zuständig. Darüber hinaus wird die Löschgruppe Hönnetal auch im gesamten Bereich Balve und bei Bedarf auch überörtlich alarmiert. Neben jährlich 120 notfallmedizinischen und feuerwehrtechnischen Einsätzen erwarten die Kameradinnen und Kameraden auch verschiedene Ausbildungsveranstaltungen, sowie Ausflüge und natürlich auch gesellige Treffen wie das Kartoffelfest. Mehr: www.feuerwehr-balve.de

