Balve: Mehr als 100.000 Euro für Bücherei und VHS

Das Außengelände von Bücherei und VHS: So wurde das Ende des Sommerleseclubs im August 2019 gefeiert.

Balve/Düsseldorf. Frohe Botschaft aus Düsseldorf: Das Land fördert die Umgestaltung der Außenanlagen von Bücherei und VHS.

Die Städtebauförderung des Landes Nordrhein-Westfalen kommt Projekten in Balve, Hemer, Menden, Neuenrade und Plettenberg zu gute. Sie werden mit insgesamt 3,37 Millionen Euro gefördert, wie der heimische Landtagsabgeordnete Matthias Eggers (CDU) am Freitagmittag mitteilte.

Die schwarz-grüne NRW-Landesregierung hat demnach am Freitag die Förderauswahl für die Projekte der „Städtebauförderung 2023“ bekannt gegeben. Insgesamt werden in ganz Nordrhein-Westfalen 225 Projekte in Höhe von 386,2 Millionen Euro gefördert.

„Ich freue mich sehr, dass auch die fünf Städte in meinem Landtagswahlkreis bei wichtigen städtebaulichen Projekten unterstützt werden“, erklärt Eggers. Fördermittel in Höhe von insgesamt 3,37 Millionen Euro werden in den Städten seines Landtagswahlkreises 122 im nördlichen Märkischen Kreis eingesetzt.

Balve erhält 102.000 Euro für die Neugestaltung der Außenanlagen im Bereich von Bücherei und VHS. Damit wird die Kultur- und Bildungsachse der Stadt weiter gestärkt. Sie reicht von der Grundschule St. Johannes über Kita St. Blasius bis zu Musikheim des Musikvereins Balve, Stadtbücherei und VHS, die Evangelische Kita „Arche Noah“ nicht zu vergessen.

Hemer erhält 514.000 Euro für die Neugestaltung und Aufwertung Stadtpark, Gestalterische Aufwertung und Beleuchtung Unterführung ZOB.

Menden erhält 1.991.000 Euro für die Lebensader Lendringsen 2. und 3. BA (Umgestaltung und Aufwertung des Lendringser Platzes und Umfeld).

Neuenrade erhält 207.000 Euro für den multifunktionalen Begegnungsplatz Schulhof Hönnequellschule.

Plettenberg erhält 556.000 Euro für den Abschluss Neugestaltung Maiplatz und Kirchplatz.

Mit dem Programm zur Städtebauförderung NRW werden die Städte fit für die Zukunft gemacht. „Mit der Städtebauförderung ermutigt die Landesregierung gemeinsam mit Bund und Europäischer Union die Kommunen, die aktuellen Herausforderungen mit Mut und Kreativität anzugehen. Die Städtebauförderung macht Brachflächen zu lebendigen Zentren, Plätze zu Treffpunkten und Bauwerke zu Wahrzeichen“, erläutert die Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) die Zielsetzung des Förderprogramms.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve