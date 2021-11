Balve: Mehrere Kabeltrommeln von Firmengelände verschwunden

In Balve sind mehrere Kabeltrommeln verschwunden. Die Polizei fragt nach Hinweisen.

Balve. Mehrere Kabeltrommeln sind vermutlich in der Nacht zu Halloween von einem Firmengelände in Balve verschwunden. Polizei fragt nach Hinweisen.

Vermutlich in der Nacht zu Halloween verschwanden mehrere Kabeltrommeln von einem Firmengelände in Balve an der Arnsberger Straße.

Wer hat zwischen dem Samstag, 16 Uhr und Sonntag, 14 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, fragt jetzt die Polizei. Hinweise nimmt die Polizeiwache Menden entgegen, 02373/9099-0.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve