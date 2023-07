Balve, Mellen: Mitfahrerbänke können wieder genutzt werden

Balve/Mellen. Die Mitfahrerbänke in Balve und Mellen sind ab sofort wieder nutzbar. Was den unkomplizierten Service über Monate hinweg ausgebremst hat.

Balve hat ein Mobilitätsproblem. Das ist vielfach beklagt worden. Lösungsansätze gibt es längst. Häufig sind die Ideen zur Verbesserung der Situation digital. Dazu gehört beispielsweise die städtische Mitfahrbörse auf der Balve-App. Es gibt aber auch ein ganz einfaches Angebot: die Mitfahrerbank an der Mellener Straße. Zwischenzeitlich geriet sie in Vergessenheit. Mittlerweile kann sie wieder genutzt werden. Dahinter steckt eine verrückte Geschichte.

Rückblende. Im Juni vergangenen Dorfes baten Heimatforumschef Raimund Vedder-Stute sowie die Dorfkümmerer Otmar Hermanns und Matthias Köster zur Mellener Straße. Vor der Pfarrkirche St. Blasius hatten sie eine Mitfahrerbank aufgestellt – in Fahrtrichtung Mellen. In Gegenrichtung gab es ebenfalls Mitfahrgelegenheiten ab Bushaltestelle im Golddorf. Stadt und Polizei hatten zugestimmt.

Die Bank in Balve stammt aus der Produktion des Garbecker Unternehmens Paul Müller GmbH, finanziert von der Stadt. Daneben steht ein Pfahl. Oben dran befindet sich ein rotes Klappschild im Bushaltestellen-Stil. „Das Schild“, erläuterte Otmar Hermanns damals, „haben wir aus einer alten Bandenwerbung herausgeschnitten. Der Vertrag war abgelaufen.“ Auch der Pfahl stammt aus Bestand. Arbeitskosten fallen nicht an. Es lebe das Ehrenamt.

So weit, so gut. Doch dann kam eine Baustelle, die den Verkehr zwischen Golddorf und Balve fast komplett zum Erliegen brachte: Die Ewigkeitsbaustelle an der Mellener Straße stoppte auch den unkomplizierten Mitfahrer-Service.

Die Mellener Straße ist eine Kreisstraße (K), die K 12. Federführend war folgerichtig der Märkische Kreis. Was war zu tun?

Eine Stützwand musste erneuert werden. Nebenher sollte eine neue Wasserleitung in die Erde, dazu Glasfaserkabel. Nach der Bauplanung des Kreises für die K 12 hätten die Bauarbeiten deutlich vor Weihnachten abgeschlossen sein sollen. Daraus wurde nichts. Am Ende dauerten die Arbeiten bis Mitte dieses Jahres.

Inzwischen haben Heimatforum und Dorfkümmerer eine gute Nachricht. Die Mitfahrsäule sei stabilisiert worden und die Chance, von Balve nach Mellen zu kommen und umgekehrt, wieder vorhanden. An der Bushaltestelle in Mellen und an der Kirche in Balve seien neuerdings die Mitfahrschilder ausgeklappt. So sei für Autofahrer deutlicher zu erkennen, dass es dort eine Mitfahrer-Bank gibt. Das Angebot kann genutzt werden – ab sofort.

