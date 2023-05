Balve, Menden: Dieser Mann will Priester werden

Balve/Menden. Ein Hönnetaler will Priester werden. Philipp Neumann wurde in Balve geboren, ging in Menden zur Schule. Das war sein Weg.

Ein Mann aus dem Hönnetal zählt zum Priester-Nachwuchs. Philipp Neumann ist Priesterweihekandidat. Das teilte das Erzbistum Paderborn mit.

Philipp Neumann wurde 1989 in Balve geboren, sein Abitur machte er am Städtischen Walram-Gymnasium in Menden. Neumann kommt aus der Kirchengemeinde St. Antonius in Gronau (Westfalen). Nach verschiedenen Tätigkeiten begann er ein Theologiestudium in Münster, wechselte 2015 nach Paderborn, durchlief im Erzbischöflichen Priesterseminar das Propädeutikum und setzte anschließend sein Theologiestudium an der Theologischen Fakultät Paderborn fort. Am St. Patrick’s College in Maynooth (Irland) absolvierte er zwei Auslandssemester, schloss 2021 das Theologiestudium mit dem Magister Theologiae in Paderborn ab.

Philipp Neumann trat danach in den Pastoralkurs des Priesterseminars ein. Sein Schul- und Gemeindepraktikum absolvierte Weihekandidat Philipp Neumann im Pastoralverbund Attendorn und war dort auch als Diakon eingesetzt.

Seine Berufung zum priesterlichen Dienst bedeutet für Diakon Philipp Neumann, „mein ganzes Leben in Christi und seiner Kirche Dienst zu stellen“. „Ich denke, dass der priesterliche Dienst der Weg meines Lebens ist, auf dem ich als Christ glücklich werde und Gottes Weg gehe!“, erklärt Priesterweihekandidat Philipp Neumann.Als Neupriester wird Philipp Neumann seine Primiz, die erste Heilige Messe, am Pfingstsonntag, 28. Mai, in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Attendorn feiern.

