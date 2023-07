Balve, Menden: DWD warnt vor Gewittern mit Starkregen

Balve, Hönnetalstraße: So sah es beim jüngsten Starkregen am 22. Mai dieses Jahres aus.

Balve/Menden. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gewittern mit Starkregen in Balve und Menden. Was die Fachleute erwarten.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Sonntagmorgen eine sogenannte „Vorabinformation Unwetter vor schwerem Gewitter“ herausgegeben.

Demnach sind am Sonntag, 9. Juli, in dem Zeitraum von 15 bis 23 Uhr „teils schwere Gewitter mit heftigem Starkregen bis 35 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, orkanartigen Böen bis 110 km/h sowie Hagel um drei Zentimeter“ zu erwarten. Bei besonders schweren Entwicklungen seien „vereinzelt und lokal eng begrenzt auch extrem heftiger Starkregen über 40 Liter pro Quadratmeter, Orkanböen um 120 km/h sowie Hagel um fünf Zentimeter nicht ganz ausgeschlossen“.

Zudem gab der DWD eine amtliche Warnung vor Hitze heraus. Sie gilt ab sofort bis Sonntag, 9. Juli, 19 Uhr. „Die Hitze wird alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten“, hieß es.

