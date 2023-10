Balve, Menden: Telekom baut Mobilfunk aus

Balve/Menden/Bonn. Mobilfunk-Wüste? Das war einmal. So jedenfalls sieht es die Telekom. Wie sie in Balve und Menden investiert hat.

Die Deutsche Telekom hat nach eigenen Angaben die Mobilfunkversorgung im Märkischen Kreis verbessert darunter in Balve. Telekom betreibt inzwischen 181 Standorte im Kreisgebiet, wie aus einer Mitteilung des unternehmens in Bonn hervorgeht. Weitere 59 Standorte seien geplant. Die Telekom verspricht zudem eine bessere Versorgung an der A 46.

Die Telekom hat in den vergangenen zwei Monaten einen Standort neu gebaut und sechs mit LTE erweitert. Durch den Ausbau steigt die Mobilfunk-Abdeckung im Kreis in der Fläche. Auch der Empfang in Gebäuden verbessert sich. Zwei Standorte sind in Balve, dazu kommen zwei in Iserlohn. Dazu kommen je ein Standort in Meinerzhagen, Menden und Nachrodt-Wiblingwerde. Der Standort in Iserlohn dient zudem der Versorgung an der A 46.

„Der Bedarf an Bandbreite nimmt ständig zu – rund 30 Prozent pro Jahr. Deshalb machen wir beim Mobilfunkausbau weiter Tempo“, sagt Telekom-Sprecher Maik Exner.

Die Telekom betreibt im Märkischen Kreis jetzt 181 Standorte. Die Haushaltsabdeckung liegt bei fast 100 Prozent. Bis 2025 sollen weitere 59 Standorte hinzukommen. Zudem sind an 48 Funkmasten Erweiterungen mit LTE oder 5G geplant.

Wer eine Fläche als Dach- oder Mast-Standort vermieten will, kann sich an die Deutsche Funkturm wenden: www.dfmg.de/standortangebot.

