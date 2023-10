Erstmalig Para-Reiten beim Balve Optimum 2024: Ticket-Alarm!

Maximilian Weishaupt mit DSP Omerta Incipit, Deutsche Meisterschaft Finale, Finalspringen am 11. Juni 2023, Deutsche Meisterschaften im Dressur- und Springreiten, Turniergelände am Schloss Wocklum in Balve, 8. bis 11. Juni 2023

Balve. Die Planung fürs Longines Balve Optimum steht. Ab wann gibt es Tickets?

Das Longines Balve Optimum wartet erneut mit Neuerungen auf. „Wir geben dem Reitsport in all seinen Formen ein Zuhause. Ob Nachwuchs oder U25, ob Amateur oder Profi, ob aufstrebend oder Routinier – in Balve treffen die verschiedenen Welten unter einem Dach aufeinander. Und deshalb sind wir froh und stolz zugleich, dass wir in diesem Jahr erstmals Ausrichter der Deutschen Meisterschaften der Para-Dressurreiter sind“, erklärte Turnier-Veranstalterin Rosalie von Landsberg-Velen in einer am Samstag veröffentlichten Mitteilung. Die Meisterschärpen werden je nach Grad des Handicaps in fünf verschiedenen Kategorien (Grades) vergeben. Ab wann gibt es Tickets?

Die Deutschen Meisterschaften

Im Reitstadion Wocklum werden zahlreiche Deutsche Meisterschaften ausgetragen:

Dressur (Donnerstag Grand Prix, Freitag Grand Prix Special und Sonntag Grand Prix Kür) sowie Springen Herren, Springen Damen, U25-Dressur (zeitgleich Piaff-Förderpreis) und Para-Dressur (Donnerstag, Freitag, Samstag).

Ergänzt wird das Programm sinnvoll durch Prüfungen für die zwei- und vierbeinigen Youngster wie Junioren- und U25-Springprüfungen, den „Nürnberger Burg“-Pokal der Führzügelklasse und für die Dressurpferde, den Richard-Wätjen-Gedächtnispreis für Nachwuchs-Grand Prix-Pferde, Wettbewerbe für Amateurreiter und internationale Springprüfungen.

Die Nacht der Show

Action, Emotionen und Nervenkitzel gibt es bei der „Nacht der Show“ am Samstagabend, 8. Juni 2024. „Tolle Showacts, rasante Darbietungen und gefühlvolle Mensch-Pferd-Kombis verzaubern die Zuschauer“, erklärte Turnier-Sprecherin Dagmar Lühn.

Der GreenCircle

Zudem steht auch wieder Charity und Nachhaltigkeit auf dem Programm. Der Optimum GreenCircle geht in sein nunmehr drittes Jahr und zeigt auf dem Turniergelände Firmen, Mitglieder, Partner und Produkte, die den grünen Gedanken, Klimaneutralität und Umweltschutz vorantreiben – ebenso wie Panels und Diskussionsrunden mit prominenten Unternehmern oder Politikern, die zum Zuhören und Nachdenken anregen.

Die Charity-Aktion

„Reiten gegen den Hunger“ – ein Projekt der Welthungerhilfe – gehört ebenso schon traditionell zum Optimum. Ein Top-Fohlen wird, wie gewohnt, zugunsten des Benefiz-Projekts „Reiten gegen den Hunger“ versteigert.

Die Shoppingmeile

Spaß, Shopping und Genüsse finden die Zuschauer obendrein wieder auf den Shoppingmeilen und am Food-Plaza.

Die Tickets

Der Ticketverkauf zum Turnier 2024 beginnt am Sonntag, 15. Oktober. Die Veranstalter planen viele Aktionen rund ums Ticketing – es lohnt sich also, die Social-Media-Kanäle des Turniers im Auge zu behalten. Direkt zum Ticketverkaufsstart gibt es dort eine Verlosung in Zusammenarbeit mit Harold`s Taschen, einem traditionellen deutschen Familienunternehmen, das nachhaltige Leder-Bags produziert. Verlost werden 2 x 2 Tickets für den Turniersamstag mit jeweils einem Country-Hip Bag on top.

Tickets gibt es über www.ticketmaster.de. Es gibt besondere Familientickets und Gruppenrabatte bei Buchung über Ticketmaster. Infos: www.balve-optimum.de.

