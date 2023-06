Balve Optimum: Green Circle Award für Energiegenossenschaft

Wocklum. Die Dorfenergiegenossenschaft Mellen ist mit dem Green Circle Award beim Balve Optimum bedacht worden. Auch andere hatten Grund zum Strahlen.

Es war im Urlaub. Die Sonne sank, die blaue Stunde nahte, die Luft war lau. Kein Wunder, dass nicht nur Reitturnier-Chefin Rosalie von Landsberg-Velen in Festtagsstimmung war. Die „Welcome Party“ – Schlusspunkt des Tags der Vereine und Auftakt des Balve Optimums zugleich – war am Fronleichnamstag als voller Erfolg.

Die Veranstaltungschefin war doppelt froh. Denn Südwestfalens größter Sport-Event feiert sein 75-jähriges Jubiläum, Sponsor Volksbank sein 125-jähriges Bestehen. Obendrein drehte die Veranstaltung ihr Motto „Zukunft braucht Herkunft“. Erstmalig wurde der Green Circle Award verliehen. Johanna Rüth und ihr Vorstandsteam von der Dorfenergiegenossenschaft Mellen wurden mit Blumen und Fördercheck bedacht. Herkunft braucht Zukunft.

Der Green Circle ist eine junge Unternehmensvereinigung. Seit 2021 wirbt er für nachhaltiges Wirtschaften. Dahinter steckt ein kluger Kopf: Dr. Marie-Theres Thiell. Ihr Bekenntnis drückte sie auch modisch aus: im grün geblümten Sommerkleid. Die gebürtige Balverin hat eine beeindruckende Karriere in der Männerbranche Energie-Wirtschaft hingelegt. Sie spielt im Verband deutscher Unternehmerinnen (VdU) eine führende Rolle. Am Samstag, 10. Juni, spricht sie mit Goldolympionikin Ingrid Klimke und weiteren Fachleuten über das Optimum als Musterbeispiel einer nachhaltigen Sportveranstaltung. Nebenher hat Dr. Marie-Theres Thiell die Gründung eines VdU-Kreisverbandes im Blick.

Das Optimum hingegen hat Bürgermeister Hubertus Mühling im Blick. Längst habe sich das Turnier als Tourismusmagnet etabliert: „Die Hotels in der Stadt sind alle voll.“

Heizungstausch und Kanu-Tour

Und das Turniergelände. Die Parkplätze waren komplett belegt, ebenso das Gelände für die Wohnmobile der Reiter-Szene. Voll war zudem das Partyzelt. Beim „Welcome Abend“ war die Stadt eingeladen, und viele Vertreter von Stadt und Verwaltung, Wirtschaft und Kirchen, Vereine nicht zu vergessen, kamen gern.

Wie Dechant Andreas Schulte. Die kurzfristig verpasste Meisterschaft von Borussia Dortmund hat der bekennende Fan der Schwarz-Gelben längst verarbeitet.

Vor Arbeit indes kann sich Rainer Schäfer nicht retten. Der DRK-Chef kann sich über einen Mangel an Vereinsarbeit nicht beklagen, mehr noch beschäftigt sich der Installateurmeister jedoch mit Kundenanfragen zum politisch gewollten Heizungstausch: „Ich hoffe auf eine Fristverlängerung.“

SGV-Vorsitzender Andreas Romberg indes beschäftigte sich weniger mit der kalten als mit der warmen Jahreszeit. Die jüngste Kanutour für die ganze Familie verbuchte er als Erfolg: „Der jüngste Teilnehmer war sechs Jahre alt.“ Er freut sich schon aufs anstehende Eltern-Kind-Zelten an der Schwerter Hütte.

Die Vertreter heimischer Schützenvereine wie Christoph Rapp und Thomas Scholz von St. Sebastian Balve und Rainer Krause von St. Hubertus Volkringhausen beschäftigen sich eher mit ihrer Festsaison, die auf hohen Touren läuft.

Cocktails und Tänzchen

Festsaison im Stadtgebiet: Dazu gehörte am Vorabend des Feiertages auch wieder die Scheunenparty in Eisborn. Mit dabei: Jutta Streiter. Sie engagiert sich nicht nur für den Förderverein der Bücherei, sondern auch in der Breitensportgruppe des SuS Eisborn. Die Breitensportlerinnen wiederum zeichneten für die Cocktail-Bar verantwortlich. Zugleich dachte Jutta Streiter schon nach vorn. Am 15. Juni gastiert Thriller-Experte Marc Raabe in der Stadtbücherei: „Wir haben schon 70 Karten verkauft.“

Martin Skiba war in Doppelfunktion im Zelt. Einerseits steht er für Segway-Polo bei der SG Balve/Garbeck. Andererseits ist der IT-Experte seit Jahren schon Chef-Organisator im Festzelt, und so hatte er vor Veranstaltungsbeginn buchstäblich eine tragende Rolle.

Eine tragende Rolle spielen Ratsherren in der Politik. Die Mehrheitsfraktion war gut vertreten, von der UWG waren Bernd Smid und Dirk Falkenbach zu sehen, SPD-Parlamentarier allerdings waren zumindest perfekt getarnt.

Dabei ist Optimum Musik drin, in vielfacher Hinsicht. Meisterehren werden vergeben, die Reitsport-Szene kommt auf der Ausstellermeile auf ihre Kosten. Zudem wird das Turniergelände zuweilen mit Musik beschallt. Um die Musik im Festzelt kümmerte sich ein Quintett der „Amicitia“ Garbeck mit populärer Klassik und klassischem Pop. Turnierchefin Rosalie von Landsberg-Velen wagte gar ein Tänzchen – mit Maskottchen „Balvi“.

Nebenher machte Landrat Marco Voge Werbung für Wocklum als Naherholungsziel. Der Mellener kam per E-Bike.

