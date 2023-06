Balve Optimum startet Fronleichnam mit Tag der Vereine

Optimum-Deko in Ralf Schneiders Shell-Tankstelle

Balve. Balve wird wieder Deutschlands Reitsport-Hauptstadt. Das Longines Balve Optimum startet Fronleichnam mit dem Tag der Vereine. Daten und Fakten.

Südwestfalens Sport-Event Nummer eins hat am Mittwoch beginnen. Der Aufgalopp der Besten der deutschen Reiter-Szene startete in Wocklums Reitstadion mit tierärztlicher Untersuchung. Nachmittags war Aufwärmtraining angesagt. Die Wettbewerbe beginnen am Morgen des Fronleichnamstages bereits um 8 Uhr. Die veranstaltende Turniergemeinschaft hat den Feiertag überdies zum „Tag der Vereine“ ausgerufen.

Neben den Wettbewerben gilt der Markt rund um den Reitsport als Attraktion für ein Publikum aus einem großen Umkreis, nahe Großstädte wie Dortmund und Hagen inklusive. Rund 60 Aussteller aus dem In- und Ausland präsentieren Waren oder Dienstleistungen. Zudem bieten sie Gaumenfreuden.

Fronleichnam, 19.30 Uhr, beginnt der „Welcome-Abend“ im Optimum-Zelt: ein beliebter Treff für Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Kirchen, Vereine und Einrichtungen sowie alle, die Spaß am Reitsport haben.

Die allgemeinen Öffnungszeiten sind Donnerstag, 9 bis 20 Uhr, Freitag, 8 bis 20 Uhr, Samstag, 8 bis 23 Uhr, und Sonntag, 8 bis 18 Uhr.

Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt ohne Sitzplatzanspruch. Ansonsten sollten sich Besucher auf jeden Fall ein Flanierticket besorgen. Dieses Ticket ermöglicht Zugang zum gesamten Turniergelände rund um Schloss Wocklum sowie zum Spring- und Dressurstadion ohne Sitzplatzgarantie, dazu zur Ausstellermeile.

Das günstigste Ticket kostet sieben Euro, die teuerste Karte 60 Euro. Alle Details zu Tickets und Ticketpaketen sind auf der Internetseite https://www.ticketmaster.de/artist/longines-balve-optimum-tickets/978158

