Balve Optimum wird 75 - und erfindet sich neu

Balve. Großer Sport, große Show, große Emotionen: Balves Optimum wird 75. Südwestfalens Sport-Event erfindet sich kurzerhand neu.

Südwestfalens Sport-Event Nummer eins erfindet sich neu. Das Longines Balve Optimum rund um Schloss Wocklum wartet in der Zeit vom 8. bis 11. Juni mit etlichen Neuerungen auf. Immerhin feiert das Turnier nichts weniger als seine 75. Ausrichtung.

Großer Sport

Insgesamt sechs Deutsche Meistertitel werden an die Profis vergeben, der Nachwuchs wird gefördert und die Region gefeiert.

Tag der Vereine

Miss Optimum: Rosalie von Landsberg-Velen Foto: jürgen overkott / WP

Das Optimum startet in diesem Jahr am Donnerstag, 8. Juni: Fronleichnam. Der Feiertag wird zum Familientag: als „Tag der Vereine“. Präsentiert wird der Auftakt von der Volksbank in Südwestfalen. Eine Parcoursbesichtigung ist möglich. Für die Kleinen gibt’s den „coolen Ponyclub“, wie Optimum-Sprecher Dagmar Lühn verspricht.

Obendrein steht eine Backstage-Führung durch die Stallungen an: zu den geheimen Plätzen des Turniers, zu denen nur wenige Leute Zutritt haben. Als Höhepunkt gilt die regionale Mannschaftsprüfung, der „Volksbank in Südwestfalen-Cup“: Hier treten die besten Mannschaften der Region im Springreiten gegeneinander an.

Was kostet der Spaß? „Es gibt für diesen besonderen Tag natürlich auch besondere Preise“, sagt Dagmar Lühn. Zur Wahl stehen etwa die Volksbank-Gruppentickets (15 Tickets für 120 Euro) oder das Vier-Personen-Familienticket für 30 Euro; Kinder bis 8 Jahre, die Kunde bei der Volksbank in Südwestfalen sind, erhalten freien Eintritt.

Wirtschaftsgespräch beim Balve Optimum. Außen-Experte Roderich Kiesewetter (CDU) erklärt den Ukraine-Krieg und seine wirtschaftlichen Folgen im Gespräch mit SIHK-Chef Dr. Ralf Geruschkat. Foto: jürgen overkott / WP

Schon immer traf hier der Nachwuchs auf die Routiniers im Parcours und Viereck. Erstmals dabei: Die Ponyreiter, die mit ihrem Können auf dem Dressurplatz die Zuschauer beeindrucken wollen. Co-Bundestrainer Dressur Jonny Hilberath findet diesen Schritt wichtig, „denn genau der Nachwuchs ist unsere sportliche Hoffnung.“

Eine weitere Premiere gibt es: der „Anrecht-Investment Harmonie & Fairness Preis“, der das feinfühlige Reiten in der Grand-Prix-Kür des Finales der Deutschen Meisterschaft am Sonntag, 11. Juni, bewertet. Er ist mit 10.000 Euro dotiert. Das Beste: Nicht die Richter entscheiden alleine, sondern die Zuschauer werden durch ein spezielles Live-Voting über ihre Smartphones in die Preisvergabe aktiv miteingebunden. Online unter www.harmonie-fairnessvoting.de können die Zuschauer und Zuschauerinnen für jedes Starterpaar Punkte in den drei Kategorien Leichtigkeit, Harmonie und Fairness vergeben.

Es gibt noch mehr Neues. In diesem Jahr wird erstmals der „Ponyclub“ von „Pferde für unsere Kinder“ die Kleinen verzaubern. Der Ponyclub besteht aus den drei Stationen „Fütterung“, „Pflege“ und „Reiten“ (auf Holzpferden). Sollten alle Stationen besetzt sein, können die Kinder im Wartebereich Pferdebilder ausmalen oder über Hindernisse springen. Das Reiten auf echten Ponys dürfe nicht fehlen, betont Dagmar Lühn. Infos: www.pferde-fuer-unsere-kinder.de.

Die „Nacht der Show“

Welcome-Party: Rosalie von Landsberg-Velen (rechts) ehrt Warsteiner Reitsportbedarf-Händler. Foto: Jürgen Overkott / WP

Erst die Show, dann die Party: Samstagabends geht es traditionell heiß her. Zunächst lädt die „Nacht der Show“ mit gefühlvollen, rasanten und stets beeindruckenden Showbildern ein. Mit dabei sind unter anderem das Showteam „Mirage“ mit ihrem Luftballon-Pas de Deux sowie die Brüsewitz-Brüder mit ihren neuen Voltigiershow „Dirty Dancing“. Extravagant soll’s mit Lisa Röckener werden. Zudem gilt sie als „eine der die beliebtesten Reitsport-Influencerin und –Youtuberinnen“. Dazu kommt Frankreichs Freiheitsdressur-Star Anne-Gaelle Bertho mit Pferden und Hunden. Für den guten Zweck wird am Samstagabend ein Fohlen versteigert. Der Erlös geht an die Initiative „Reiten gegen den Hunger“.

Nach der Show ist vor der Party: „Zur legendären Reiternacht sind herzlich alle Zuschauer willkommen“, heißt es. Ein DJ spielt heiße Musik. Karten; www.ticketmaster.de. Dagmar Lühn: „Es gibt besondere Familientickets und Gruppenrabatte bei Buchung über Ticketmaster.“

Fernsehen und Internet

Das Optimum findet nicht nur live im Stadion statt, sondern auch im TV und den Sozialen Medien. Clipmyhorse.de überträgt alle Prüfungen an allen Tagen live. Auf Facebook (@Longines Balve Optimum) und Instagram (@longinesbalveoptimum) sind Fotos und Storys vom Pferde-Spektakel zu finden: Der WDR zeigt am Samstag, 10. Juni, von 15.45 bis 17.15 Uhr sowie am Sonntag, 11. Juni, von 15.15 Uhr bis 17.15 Uhr, die Entscheidungen um die Deutschen Meisterschaften im Dressur- und Springreiten.

WIRTSCHAFTSGESPRÄCH

Unter der Schirmherrschaft der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. laden Rosalie von Landsberg-Velen, Optimum-Turnierchefin, und Stephanie Kißmer, Stadtmarketing Balve GmbH und Wirtschaftsinitiative Balve, ein.

„Als Podiumsgast begrüßen wir Frau Gitta Connemann MdB, Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Deutschlands“, heißt es.

Die Moderation übernimmt SIHK-Chef Dr. Ralf Geruschkat. Thema in diesem Jahr: „Droht Deutschland die Deindustrialisierung? – Südwestfalens Zukunft im Globalen Wettbewerb“.

