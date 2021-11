Balve: Parkinson-Gruppe vernetzt sich in Corona-Zeit digital

Balve/Neuenrade. Der Selbsthilfe-Gesprächskreis zum Thema Parkinson nutzt digitale Angebote, um mit den Betroffenen während der Pandemie in Kontakt zu bleiben.

Die Treffen des Malteser Parkinson-Selbsthilfe-Gesprächskreises werden aufgrund der aktuellen Corona-Situation vorerst abgesagt. „Schließlich stehen wir in Verantwortung für unsere Mitmenschen, Angehörigen und uns selbst“, erklärte Claudia Kaluza vom Parkinson-Kreis der Malteser. Hilfe für Betroffene soll es dennoch geben.

Aber der Reihe nach. Gemeinsam leitet die Neuenraderin Claudia Kaluza mit Anita Weins aus Balve seit rund fünf Jahren den ersten Malteser-Selbsthilfe-Gesprächskreis für Parkinson-Betroffene, Angehörige und an diesem Krankheitsbild Interessierte im Gesundheitscampus in Balve.

Ihnen zur Seite steht normalerweise das Team des Besuchs- und Begleitungsdienstes (BBD) der Balver Malteser. In der Regel finden die persönlichen Treffen jeweils am letzten Freitag im Monat in der Zeit von 14.30 bis 17 Uhr in den neuen Räumen der Malteser im Balver Gesundheitscampus an der Sauerlandstraße (B 229) statt.

Das Besondere an dieser Gruppe sei, dass sich diese Treffen im Laufe der Zeit zu einem einzigartigen Netzwerktreffen für an Parkinson Erkrankte aller Altersklassen entwickelt habe, betont Kaluza. So kommen die Teilnehmer aus einem großen Umkreis, aus Balve, Garbeck, Neuenrade, Hemer, Iserlohn, Werdohl und nicht zuletzt aus Sundern.

Vorträge und Austausch über digitale Formate

Experten werden immer wieder eingeladen. Jedoch im Vordergrund steht der Austausch untereinander, so Claudia Kaluza (59), selbst seit zehn Jahren an Parkinson erkrankt. „Da die Einschränkungen der Corona-Pandemie uns als Betroffenen, unseren Angehörigen und auch unseren Freunden immer wieder schwer zu schaffen machen, entstand im Herbst letzten Jahres die Idee und dann die erste Umsetzungsphase eines Telefon-, Mail- und Online-Seelsorge-Selbsthilfe-Gesprächskreises.“ Weiterbildung stand an, etwa in der geistlichen Wegbegleitung. „Wir gehen diesen Weg als große vernetzte Parkinson-Familie auch in der Pandemie gemeinsam“, betont Kaluza. Die Gruppe fand nach der ersten Corona-Zwangspause einen anderen Weg weiterzumachen.

Betroffene und Angehörige dürfen sich gern melden. Kaluza verspricht Interessenten: „Sie können sich alles von der Seele reden. Wir sortieren gemeinsam mit Ihnen Ihre Fragen und Ihre Probleme. Sie können neue Möglichkeiten entdecken und die eigenen Kräfte wieder spüren. Wir suchen gemeinsam nach Lösungen. Sie können Ihren nächsten Schritt planen. Sie können Halt finden und wieder Boden unter die Füße bekommen.“

Claudia Kaluza ist telefonisch erreichbar (0176-56854487). Das gilt auch für Anita Weins (Telefon 02375-52 72). Anfragen können auch per Mail gestellt werden: ClaudiaMaria.Kaluza@malteser.org.

