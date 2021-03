Balve: Pastoralverbund fährt vorerst zweigleisig

Balve. Präsenzgottesdienste ja oder nein? Der Pastoralverbund fährt vorerst zweigleisig. Am Montag steht eine weitere Gesprächsrunden an.

Der Katholische Pastoralvund Balve-Hönnetal hält sich weiterhin die Möglichkeit offen, Ostern Präsenzgottesdienste zu feiern. Nach aktuellem Stand fährt er vorerst zweigleisig, wie Verwaltungschef Markus Hablowetz im Gespräch mit der Westfalenpost sagte.

Am Montag, 29. März, werde in einer kurzfristig vereinbarten Sitzung des Netzwerks über eventuell notwendige Anpassungen beraten. Für die Verantwortlichen im Pastoralverband Balve Hönnetal sei es wichtig, „dass die höchsten Festtage des Jahres für alle Gläubigen angemessen und verantwortungsvoll gefeiert werden können“.

Die WP dokumentiert die Erklärung des Pastoralverbundes, die am Donnerstagmittag veröffentlicht wurde.

Nach den Verunsicherungen in den vergangenen Tagen, mussten alle Beteiligten im Pastoralverbund Balve Hönnetal die Durchführung der Osterliturgie noch einmal umfassend bedenken und entscheiden.Die Stellungnahme des Erzbistums Paderborn, in der Generalvikar Alfons Hardt davon ausgeht, dass auch die Gottesdienste von Gründonnerstag bis Ostermontag unter den bereits früher vereinbarten Voraussetzungen und Einschränkungen gefeiert werden können, ist eine wichtige Grundlage der Beratungen hier vor Ort.

Genauso wichtig ist die Entscheidung der örtlichen Behörden, denen es vorbehalten ist, im Einzelfall aufgrund der pandemischen Lage vor Ort weitergehende Beschränkungen anzuordnen.

Hier ist es in Balve zum jetzigen Zeitpunkt so, dass noch keine verbindliche Aussage zum Thema Präsenzgottesdienste getroffen werden kann. Stand heute soll die für den 29.03.2021 vorgesehene neue Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen auch eine Aussage zu den Gottesdiensten zu Ostern treffen. Möglicherweise wird auch der Märkische Kreis eine Allgemeinverfügung in Bezug auf die Durchführung von Gottesdiensten erlassen, dies ist aber noch unklar. Für den Pastoralverbund Balve Hönnetal ist es selbstverständlich, dass diese Entscheidungen nun abgewartet werden müssen. Nach Vorliegen der neuen Verordnung werden die Vertreter von Pastoralverbund und Stadt Balve noch einmal in Kontakt treten. Genau so wird es mit der Stadt Neuenrade eine enge Abstimmung geben.

Gleichzeitig warten viele Gläubige auf eine Stellungnahme der Kirche vor Ort. Deshalb hat sich das Pastoralteam entschieden, weiterhin das bestehende, zweigleisige Konzept zu verfolgen. Es wird für die Gottesdienste von Gründonnerstag bis Ostermontag weiterhin die Möglichkeit der Anmeldung für Präsenzgottesdienste geben. Ob diese dann stattfinden können, ist heute noch offen. Gleichzeitig wird es aber in jedem Fall auch ein erweitertes Angebot von Livestream-Gottesdiensten geben. Diese werden in jedem Fall übertragen – auch wenn Präsenzgottesdienste möglich sein sollten.

Es ist damit allen Gläubigen im Pastoralverbund möglich, unter den dann gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen, eine persönliche Entscheidung zur Teilnahme für sich zu treffen.Alle Termine sind im aktuellen Pfarrbrief und auf der Homepage veröffentlicht. Die besondere Notwendigkeit der Anmeldung zu den Präsenzgottesdiensten bleibt bestehen. Die Anmeldung ist online über die Homepage des Pastoralverbunds (www.pv-balvehoennetal.de) oder telefonisch über die Pfarrbüros möglich.

Die kirchlichen Veranstaltungen sind nach aktuellem Stand geplant:

Gründonnerstag

01.04.17:00 Uhr in Garbeck Wort-Gottes-Feier, für junge Familien mit Kindern bis zur 4. Klasse 18:00 Uhr in Langenholthausen Junge Kirche „Wir kommen zu uns“ mit Livestream 20:00 Uhr in Balve; Abendmahlsmesse, anschließend Betstunde mit Livestream 20:00 Uhr in Affeln; Abendmahlsmesse, anschließend Betstunde 20:00 Uhr in Eisborn; Abendmahlsmesse, anschließend Betstunde.

Karfreitag

02.04.11:00 Uhr in Garbeck Kreuzweggebet, für junge Familien mit Kindern bis zur 4. Klasse; 13:30 Uhr in Langenholthausen. Junge Kirche „Wir bleiben bei ihm“ mit Livestream 15:00 Uhr in Balve; Liturgie vom Leiden und Sterben Christi mit Livestream, anschließend Beichtgelegenheit 15:00 Uhr in Affeln; Liturgie vom Leiden und Sterben Christi, anschließend Beichtgelegenheit; 15:00 Uhr in Eisborn Liturgie vom Leiden und Sterben Christi, anschließend Beichtgelegenheit.

Osternacht

03.04.20:30 Uhr in Langenholthausen. Junge Kirche „Wir kommen zum Leben“ mit Livestream; 21:00 Uhr in Balve Osternachtfeier mit Livestream; 21:00 Uhr in Affeln Osternachtfeier 21:00 Uhr in Eisborn.

Osternachtfeier/Osterkerzen – Osterzettel - Weihwasser

Ab Ostersonntag können gesegnete Osterkerzen, Osterzettel und Weihwasser in Flaschen aus den Kirchen mitgenommen werden.

Ostersonntag

04.04.08:30 Uhr in Blintrop Festhochamt; 08:30 Uhr in Volkringhausen Festhochamt; 09:00 Uhr in Mellen Festhochamt; 09:30 Uhr in Garbeck Festhochamt; 10:00 Uhr in Beckum Festhochamt; 10:00 Uhr in Altenaffeln Festhochamt 1;0:30 Uhr in Balve Festhochamt mit Livestream; 11:00 Uhr in Küntrop Festhochamt Ostermontag; 05.04.09:00 Uhr in Affeln Festhochamt; 09:00 Uhr in Langenholthausen. Festhochamt; 09:30 Uhr in Garbeck Osterfamilienmesse; 09:30 Uhr in Eisborn Festhochamt; 10:30 Uhr in Balve Festhochamt mit Livestream; 11:00 Uhr in Beckum Festhochamt; 11:00 Uhr in Mellen Festhochamt; 11:00 Uhr in Küntrop Festhochamt.

Die gesamte Gottesdienstordnung erscheint in den Pfarrnachrichten. Die Online-Version steht auf der Homepage des Pastoralverbundes Balve-Hönnetal (www.pv-balve-hoennetal.de – Rubrik Pfarrnachrichten)