Balve: Polizei sucht Randalierer vom Mailinde-Aussichtsturm

Balve-Eisborn. In blinder Zerstörungswut haben unbekannte Randalierer am Aussichtsturm an der Straße Zur Mailinde Verwüstungen angerichtet.

Unbekannte Vandalen haben in den vergangenen Wochen in Eisborn ihr Unwesen getrieben. Irgendwann in der Zeit zwischen dem 24. April und dem 10. Mai brachen sie in blinder Zerstörungswut die Blitzableiter des Aussichtsturms des Heimatvereins an der Straße „Zur Mailinde“ ab, wie die Polizei jetzt berichtet. Außerdem beschädigten die unbekannten Randalierer eine Hinweistafel und ließen obendrein noch das Vorhängeschloss einer Absperrschranke mitgehen.

Sollte es Zeugen dieser Randale gegeben haben, so bittet die heimische Polizei um Hinweise.

In der Nacht zum Dienstag: Zaun an der Schmalmke zerstört

Ein ähnlicher Fall von Vandalismus wird aus der Nacht zum Dienstag gemeldet: Unbekannte Täter beschädigten hier einen Zaun „An der Schmalmke“. Erst vor kurzem hatte der Balver SGV-Vorsitzende Frank Wassmuth über den zunehmenden Vandalismus geklagt, der sich gegen Einrichtungen des Vereins richtete. So hatten sich Unbekannte an der Informationstafel und der Aussichtsplattform im Balver Wald zu schaffen gemacht

Hinweise zu den Taten nimmt die Wache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

Täglich wissen, was in Balve passiert: Hier kostenlos für den WP-Balve-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve