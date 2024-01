Polizei in Balve

Kriminalität Balve: Reifenklau in der Glärbach

Balve Ein Satz Reifen samt Alufelgen ist auf einem Firmengelände gestohlen worden. Eine Zeugin beabachtete mehrere Täter.

Drei unbekannte Täter haben am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr einen Satz Reifen mit Alufelgen von einem Firmengelände im Gewerbegebiet Glärbach gestohlen. Das teilte Polizeisprecher Lorenz Schlotmann am Donnerstag mit.

Eine Zeugin beobachtete demnach die Täter dabei. Die drei Männern im Alter zwischen 25 und 35 Jahren luden die Reifen samt Felgen in ein blaues Fahrzeug mit ausländischen Kennzeichen und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Weitergehende Zeugenhinweise nimmt die Polizeidienststelle in Balve unter 02375-2275 entgegen.

